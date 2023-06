JURUTI: Comunidades Prudente e Monte Sinai ganham sistema de abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água doado pela Alcoa vai beneficiar mais de 70 famílias.

As comunidades Prudente e Monte Sinai, na região de Juruti Velho, receberam da Alcoa, um novo e completo sistema de abastecimento de água. Agora, mais de 70 famílias possuem água potável em suas casas.

A estrutura moderna também garantiu melhorias no fornecimento de energia. Além do abastecimento de água potável direto na torneira, a eletricidade garante maior conforto dos moradores da região.

“Para mim, é importante a iniciativa da Alcoa na comunidade. sobre a anergia, a gente já tinha antes, mas não era uma energia de qualidade. Agora veio bem melhor a energia, graças a Deus. Não tenho nem palavras para falar, para mim, hoje é um dia muito emocionante”, destaca Tereza Batista, uma das moradoras do local.

Sistema de Abastecimento de Água doado pela Acoa

A iniciativa foi da comunidade, que buscou parceria com a mineradora na elaboração e execução das obras. Os laços se fortaleceram e o sonho tornou-se realidade.

“Água é tudo na nossa vida, então eu fico muito feliz e satisfeita com esse projeto, 100% Alcoa e Acopruns, pela parceria. Onde não tinha água, hoje o morador vai ligar sua torneira e vai jorrar água, isso é uma felicidade tremenda, principalmente para aquele morador que estava com o balde trazendo do rio, hoje ele vai ter uma água potável, o que é uma felicidade”, destaca Valdiva Maciel, líder comunitária.

A entrega do microssistema contou com a presença dos comunitários, lideranças, Prefeitura Municipal, vereadores e representantes da Alcoa. O diretor industrial da Alcoa, Helio Lazarim destaca que esse foi um projeto realizado por várias mãos, para gerar o melhor resultado para as comunidades. “A gente tenta fazer da melhor maneira possível com projeto de engenharia bem estabelecido e fornecer água para toda a comunidade. isso demonstra nossa preocupação com a qualidade de vida das pessoas nas comunidades ao redor”, conclui.

