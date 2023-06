Visitas de Sant´Ana peregrina nas residências de obidenses em Belém continua

A imagem peregrina de Senhora Sant´Ana chegou em Belém dia 12 de junho e ficará até dia 23, já visitou dezenas de residências de obidenses que residem na capital paraense.

Segundo a Coordenação responsável pela peregrinação, as visitas pelos lares dos devotos de Sant'Ana residentes em Belém continuam. Entre as famílias que tiveram o privilégio de receber a padroeira dos obidenses estão: as famílias de Paulo Bentes, Délio, Edilson Santos, Júnior Canto, Nestor e Aldinha, Rondineli Pinto, entre outras. A presença da imagem de Sant'Ana em suas residências foi motivo de grande alegria e emoção para todos.

Ressaltamos a visita na residência de Rondineli Pinto que aconteceu nesta segunda-feira, dia 19, data de aniversário de sua esposa Fernanda Pinto, quando reuniu seus amigos e familiares para rezar com Sant´Ana e cantar os parabéns para Fernanda, a quem desejamos às bênçãos de Senhora Sant´Ana e toda sua família.

A peregrinação da imagem de Senhora Sant'Ana representa uma oportunidade única para os devotos expressarem sua devoção e receberem as bênçãos da padroeira dos obidenses. A presença da imagem sagrada em Belém fortalece a fé da comunidade, promovendo momentos de reflexão, oração e união entre os fiéis.

Vale ressaltar que a visitação da imagem prosseguirá até o dia 23 de junho, quando ocorrerá o encerramento na Igreja da Trindade, evento de grande importância religiosa para a comunidade. Após esse período, a imagem de Sant'Ana seguirá para Macapá, em seguida para Santarém, encerrando sua jornada de peregrinação em Óbidos no dia 8 de julho.

Coordenação da visitação em Belém: D. Rosicleia Galate, Gracina Canto, Graziela Imbeloni e Pe. Emanuel e outros membros

Para mais informações sobre os locais de visitação da imagem de Senhora Sant'Ana em Belém, bem como o cronograma completo de sua peregrinação, os interessados podem entrar em contato com a Coordenação.

www.obidos.net.br – Fotos cedidas pela Coordenação.