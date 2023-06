ÓBIDOS: Prefeitura divulga relação dos aprovados no Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Óbidos divulgou nesta segunda-feira, dia 19, o RESULTADO FINAL DEFINITIVO do Concurso Público n.º 01/2022 da Prefeitura Municipal de Óbidos/PA.

Segundo informação da comissão organizadora do Concurso Público, das 341 pessoas habilitadas, daqueles que foram aprovados e do quadro de reservas, foram 213 aprovados e classificados, 128 aprovados e não classificados, que são do cadastro de reserva, destes, 173 são moradores de Óbidos, que equivale mais ou menos 51 %, sendo que 168 pessoas são de outras cidades por exemplo: Oriximiná, Curuá, Santarém, Manaus, Juruti, Terra Santa e outras.

Clique no link seguinte para ver o resultado final na ordem de classificação.

- RESULTADO FINAL DEFINITIVO

www.obidos.net.br

Fonte: Fundação Cetap - Concurso de Óbidos