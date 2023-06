ÓBIDOS: Prefeitura autoriza início das obras do Ginásio Poliesportivo

Ordens de serviços foram assinadas pelo prefeito Jaime Silva nesta segunda, 19. Investimento será de mais de R$ 10 milhões para construção do Ginásio Poliesportivo e do Sistema de Drenagem da Lauro Sodré.

O prefeito de Óbidos assinou na manhã desta segunda-feira (19), na Casa de Cultura, as ordens de serviço para o início das obras do Ginásio Poliesportivo Municipal e da construção do Sistema de Drenagem da travessa Lauro Sodré.

Além dos investimentos nas áreas de esporte e infraestrutura, foi também assinado o termo de adesão à Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura.

Estiveram presentes na ocasião, os representantes das empresas que executarão os trabalhos no município e o secretário de Cultura, Luiz Carlos Queiroz, e a equipe técnica de engenharia.

Em seu pronunciamento, o prefeito de Óbidos anunciou a aprovação do plano de ação da Lei Paulo Gustavo, no valor de R$ 467 mil.

O trecho da travessa Lauro Sodré, que fica entre os bairros Cidade Nova, Fátima e Lourdes, receberá pavimentação e galeria. A obra deverá beneficiar também as ruas Antônio Fernandes e Graciliano Negreiro, no bairro Cidade Nova, solucionando o problema de alagamento que afeta os moradores da redondeza.

“São duas obras importantíssimas para o povo de Óbidos, uma que deve resolver um problema recorrente de alagamento e a outra que é um sonho, porque o povo sentia muita falta de ter um Ginásio, e esse será moderno, bem arquitetado por uma profissional de Juruti, que atua em Belém”, detalhou Jaime.

Na ocasião, o prefeito pediu aos construtores que trabalhem dentro dos prazos estabelecidos nos convênios.

A empresa que venceu a licitação para executar as obras da galeria é de Belém (PA). O valor investido é de R$ 1.445.201,18 milhão.

Já a as obras do Ginásio serão executadas por uma construtora de Manaus (AM). O investimento é de R$ 8.668.997,15 milhões.

Fonte: Comunicação/PMO