ARRAIÁ DOS PAUXIS: Sorteio define ordem de apresentação dos concursos de quadrilhas juninas e carimbó 

Disputas serão realizadas na sexta-feira, 23, e no sábado, 24. Programação completa do evento também foi confirmada.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Óbidos, realizou na terça-feira (19) o sorteio da ordem de apresentação dos concursos intermunicipais de quadrilhas juninas e carimbó, durante live transmitida pelas redes sociais da Prefeitura de Óbidos na noite de segunda-feira (20).

Os concursos serão realizados durante o Arraiá dos Pauxis 2023, que acontecerá de 22 a 24 de junho, na Praça da Cultura, no Centro da cidade.

A programação do evento terá momentos para a valorização das manifestações culturais desenvolvidas pelas escolas da rede municipal, na noite de quinta-feira (22). Além de apresentar ao público, atrações vindas das comunidades da zona rural e do município de Curuá, que passarão pela Praça da Cultura na sexta-feira (23) e no sábado (24).

Entre os grupos folclóricos e Associações Culturais que confirmaram inscrição para as disputas dos dois concursos, estão seis quadrilhas juninas e dois grupos de carimbó.

O secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, destacou a importância de ampliar as apresentações do Arraiá dos Pauxis até mesmo para as atrações que não estão concorrendo nos festivais, mas que ajudam a difundir a cultura local.

“O Arraiá dos Pauxis não deixa de ser uma política pública eficaz voltada para o desenvolvimento e a valorização das nossas manifestações culturais. Isso fica evidente quando recebemos atrações vindas das nossas comunidades do interior e até de outros municípios. Quanto aos concursos, temos a plena confiança do sucesso que serão essas apresentações, tanto dos grupos de carimbó, quanto das quadrilhas juninas que terão representantes de Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre”, enfatizou o secretário.

Dentre as novidades deste ano, está a apresentação de bandas locais e regionais. O encerramento da segunda noite de evento será marcado pela apresentação da banda de forró - Xiado da Xinela, de Manaus (AM), e no sábado a atração musical será a obidense, Banda Lazer.

Confira abaixo a ordem das apresentações:

Quinta-feira (22 de junho)

1. Dança Ciranda Cirandinha – Centro de Educação Infantil Perpétuo Socorro;

12. Dança Country – Centro Educacional Bom Pastor;

2. . Quadrilha Família na Roça – Escola Municipal Irmã Firmina;

4. Dança Country - Escola Municipal Professor Manuel Valente do Couto;

5. Dança Country – Clima de rodeio - Escola Municipal Dom Floriano Loewenau;

6. Dança da Fogueira - Escola Municipal Professor Manuel Valente do Couto;

7. Dança do Carcará - Escola Municipal Inglês de Souza;

8. Dança Carimbó - Escola Municipal Inglês de Souza;

9. Dança do Boto - Escola Municipal Dom Floriano Loewenau;

10. Quadrilha Simpatia Junina - Escola Municipal Dr. Raymundo Chaves;

11. Quadrilha Encanto Pauxis - Escola Municipal São Francisco;

12. Quadrilha Felipão na Roça - Escola Municipal Felipe Patroni;

13. Quadrilha Evolução Junina - Escola Municipal São Francisco.

Sexta-feira (23 de junho)

- Dança Portuguesa da cidade de Curuá;

- Apresentação “Jeter e as Marias”;

- Apresentações Folclóricas da Escola Estadual São José;

1º Concurso Intermunicipal de Carimbó;

1. Carimbó Forte Pauxis

2. Swing de Carimbó

- Ensaio técnico das quadrilhas juninas;

- Apuração e divulgação do resultado;

- Show com a Banda Xiado da Xinela de Manaus-AM

Sábado (24 de junho)

- Dança Portuguesa da comunidade Andirobal;

- “Carimbó do Mestrão” da comunidade Igarapé-Açú;

2º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas

1. Brincando de São João – Óbidos

2. Realeza Junina – Monte Alegre

3. Baila Comigo – Oriximiná

4. Lumi’Arte – Oriximiná

5. Coração Junino – Óbidos

6. Bailando na Roça – Oriximiná

- Apuração e divulgação do resultado;

- Show Banda Lazer.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM/PMO