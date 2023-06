1⁰ Fórum de Inovação e Tecnologia foi realizado no IFPA – Campus Óbidos

Aconteceu nos dias 19 e 20 de junho, no IFPA – Campus Óbidos, o 1⁰ Fórum de Inovação e Tecnologia, promovido pelos alunos do Instituto, oportunidade em que os participantes tiveram para obter conhecimento sobre Inovação tecnológica e tendências de mercado, no Baixo Amazonas.

O objetivo do Evento foi fomentar a inovação tecnológica, facilitando conexões e conhecimento entre estudantes, colaboradores de empresas e empreendedores da cidade de Óbidos e do Baixo Amazonas.

A abertura do evento, contou com a presença do Prof. Rangel Moreira, Diretor do IFPA; Profa. Marilene Baros, UFOPA; Paulo Dirceu Oliveira, Gerente Sebrae Baixo Amazonas; Prof. Eliseu Marinho, coordenador do Curso TADS; Jane Santo, presidente d a ACEO e a discente Cristina Marinho da turma TADS 2023 e o Prof. Obedio Albuquerque, coordenador do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, os quais utilizaram a palavra e destacaram a importância do evento para Óbidos.

Um evento foi idealizado pela Turma de Tecnologia e Análise de Sistemas 2023, do IFPA - Campus Óbidos em parceria com o Sebrae - Baixo Amazonas e a Associação Comercial de Óbidos, e contou com a participação dos alunos e a comunidade em geral.

Durante o evento, foram realizadas palestras, com convidados do Sebrae - Baixo Amazonas e professores do IFPA- Campus Óbidos, assim como aconteceram minicursos ministrados por discentes das Turmas de Tecnologia e Análise de Sistemas.

www.obidos.net.br - Fotos IFPA, informações Adilson Moraes