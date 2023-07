Padre Emmanuel celebra missa de encerramento da Peregrinação de Sant'Ana, em Macapá

Macapá, Amapá - A peregrinação da imagem de Senhora Sant'Ana em Macapá, Amapá, chegará ao fim neste sábado, dia 1º de junho, depois de visitar muitos obidenses e amigos, abençoando seus lares durante essa jornada pela capital amapaense.

Nesta sexta-feira, dia 30 de junho, a despedida de Sant´Ana foi marcada por uma comovente missa celebrada na residência do Sr. Miguel e Dona Antônia, conduzida pelo Pe. Emmanuel Pereira de Andrade, da Diocese de Óbidos. Fiéis e devotos se reuniram para agradecer as bênçãos recebidas e expressar sua devoção à padroeira.

Hoje, no sábado, dia 1º de julho, a comunidade se reunirá mais uma vez para uma confraternização especial na casa de Janari Amaral. Durante o evento, haverá leilões e momentos de comunhão, em comemoração à peregrinação de Sant'Ana. Essa será uma oportunidade para os fiéis fortalecerem os laços de amizade e se despedirem definitivamente de Macapá. O encontro está programado para acontecer durante a noite, proporcionando um ambiente festivo e de celebração.

Após a conclusão da peregrinação em Macapá, a imagem de Senhora Sant'Ana seguirá para a cidade de Santarém, onde será recebida no domingo, dia 2 de julho. A missa de acolhida ocorrerá na Igreja Nossa Senhora das Graças às 17h30, um momento especial para a comunidade local expressar sua fé e devoção.

Após a passagem por Santarém, a imagem retornará para Óbidos no dia 8 de julho, encerrando assim sua jornada peregrina. É importante ressaltar que a Festividade de Senhora Sant'Ana ocorre anualmente no mês de julho e, neste ano, terá início no dia 9, com o tradicional círio fluvial. A festa se estenderá até o dia 26, culminando com a cerimônia de encerramento.

A peregrinação de Senhora Sant'Ana em Macapá trouxe momentos de fé, devoção e união para os obidenses que residem na capital amapaense. Os eventos deste final de semana serão uma oportunidade para expressar gratidão e celebrar o término dessa jornada marcante. A presença do Pe. Emmanuel e a participação da comunidade tornam esses momentos ainda mais especiais, fortalecendo os laços espirituais e compartilhando a alegria de receber a visita da padroeira.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6113-padre-emmanuel-celebra-missa-de-encerramento-da-peregrinacao-de-sant-ana-em-macapa#sigProIdcbd0c704bf View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br