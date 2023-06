ÓBIDOS: Colônia dos Pescadores Z-19 homenageia São Pedro com romaria fluvial

Nesta quinta-feira, dia 29, a cidade de Óbidos, situada no estado do Pará, realizou a tradicional Romaria Fluvial em honra a São Pedro, considerado o protetor dos pescadores. A romaria foi promovida pela diretoria da Colônia de Pescadores de Óbidos, Z-19, e contou com a participação de fiéis e pescadores da região.

A romaria teve início na comunidade de São Raimundo, localizada na Costa Fronteira, e seguiu em direção à sede da colônia dos pescadores, onde uma celebração especial foi conduzida pelo Padre Leonardo. Durante o percurso, os participantes expressaram sua devoção e gratidão a São Pedro, pedindo sua bênção e proteção para a temporada de pesca.

Essa romaria faz parte da programação da Festividade de São Pedro, que ocorre de 29 de junho a 2 de julho em Óbidos. Os diretores da Colônia de Pescadores Z-19 prepararam uma série de eventos especiais para celebrar a ocasião.

No sábado, dia 1º de julho, está prevista a realização da grande "Seresta de São Pedro", que terá início às 23h e se estenderá até às 4h da manhã do dia seguinte. O evento contará com a participação de diversas bandas musicais, proporcionando uma noite animada para os presentes.

Já no domingo, dia 2 de julho, está agendada a tradicional manhã de sol, com início às 9h. Durante esse dia, estão programadas competições emocionantes, como a troca de óleo de motores rabetas, corrida de rabetas e o sorteio de rifão de São Pedro. Além disso, os participantes poderão desfrutar de música ao vivo, com apresentações de Adílio Cione e Banda Diana, bem como da Banda Brisa Show.

Que São Pedro continue abençoando os pescadores de Óbidos e inspirando essa bela tradição que fortalece a cultura e a religiosidade da região.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto