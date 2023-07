Em Salinas, estado mantém proteção às tartarugas marinhas durante o mês de julho

Medida do Ideflor-Bio integra a "Operação Verão 2023" que conta, ainda, com a participação de vários órgãos de segurança pública.

Um dos destinos turísticos mais procurados no litoral paraense, a Praia do Atalaia, em Salinópolis, divide espaço com uma importante Unidade de Conservação (UC) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), o Monumento Natural do Atalaia. Desde fevereiro, garantir a proteção das tartarugas marinhas e outras espécies que vivem nessa área, tem sido um dos compromissos do Governo do Estado.

Por esta razão, durante todo o mês de julho, será mantido o bloqueio de 3 km da faixa de areia da Praia do Atalaia, na altura do 3º atalho de acesso ao balneário. A iniciativa do Ideflor-Bio integra a "Operação Verão 2023" do Governo do Estado, que conta com a participação de vários órgãos de segurança pública.

A medida visa garantir a proteção de cinco espécies de tartarugas marinhas: Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda), Lepidochelys olivacea (tartaruga-oliva), Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro), que utilizam a região para desova e, posteriormente, é onde ocorre a eclosão dos ovos.

Atualmente, a região interditada abriga mais de 500 ovos de tartarugas marinhas que estão sob os cuidados do Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM). No último dia 16 de junho, ocorreu a soltura dos primeiros 100 filhotes de 2023, na Praia do Atalaia. Nas próximas semanas, é esperado o nascimento de mais quelônios, que darão início a um novo ciclo de crescimento, reprodução e continuidade da espécie.

No entanto, é importante destacar que a passagem de pedestres às barracas que comercializam alimentos e bebidas nessa área permanece autorizada. O mesmo vale para quem utiliza o local para a prática do surf, kitesurf e parapente. Desde o feriado de Carnaval, a medida tem possibilitado uma nova experiência de turismo para quem visita a praia, sem a presença de veículos motorizados.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destacou que o mês de julho é de intensa movimentação no litoral paraense e que toda a sociedade deve respeitar a natureza. "Pedimos a cada um dos visitantes que vierem à Praia do Atalaia que respeitem os limites que nós estamos estabelecendo há alguns meses, onde as tartarugas marinhas fazem a sua desova. É fundamental que essa área seja protegida, ou seja, que os veículos não transitem nela, para evitar o esmagamento dos ovos que, eventualmente, estejam na areia. Portanto, pedimos a todos que respeitem a barreira, a vida e o meio ambiente", ressaltou.

Operação Verão

Na Praia do Atalaia, será monitorada por agentes da "Operação Verão 2023", um dos locais monitorados pelas equipes é as adjacências da UC Monumento Natural do Atalaia, que abriga diversas espécies de plantas, aves, peixes e de répteis, como as tartarugas marinhas.

O Coordenador da operação garantiu, que a barreira física vai continuar impedindo apenas os veículos automotores de passarem pelo local. "A população pode ficar tranquila e vir para cá. Esta é uma parte da praia onde as crianças vão poder transitar com segurança, porque não vai ser permitida a passagem de veículos. Portanto, é um espaço para a população e para os turistas virem aqui também, conhecerem os ninhos das tartarugas e verem de perto esse fenômeno natural que acontece aqui no município de Salinópolis", enfatizou.

Cooperação

A operação conjunta do Ideflor-Bio prossegue a partir do 3º atalho da Praia do Atalaia com o apoio da Segup, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Polícia Civil do Pará (PCPA) e Polícia Militar (PM). Voluntários do Conselho Gestor do Monumento Natural do Atalaia e do PMDTM também cooperam na ação.

Fonte: Agência Pará