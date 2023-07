Abertas as inscrições para o 47º Festival Folclórico de Santarém

Grupos e coletivos folclóricos têm a oportunidade de participar do tradicional evento cultural.

Estão abertas as inscrições para o aguardado "47º Festival Folclórico de Santarém", promovido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O edital de credenciamento nº 002/2023 foi divulgado e a seleção visa identificar e valorizar os grupos e coletivos folclóricos que atuam no município, especificamente nas categorias de Carimbó, Quadrilha Estilizada, Quadrilha Humorística e Quadrilha Tradicional.

Com o objetivo de promover a cultura e valorizar as tradições locais, o Festival Folclórico de Santarém é um evento de grande importância para a cidade e seus moradores. Os grupos e coletivos interessados em participar devem ter um histórico de apresentações e premiações que tenham contribuído para a promoção, fruição, capacitação e acesso aos bens culturais no município.

As inscrições estão abertas a partir de hoje, 3 de julho, e se estendem até o dia 14 de julho de 2023. Os interessados devem preencher os anexos disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Santarém (www.santarem.pa.gov.br) e entregá-los na Secretaria Municipal de Cultura de Santarém, juntamente com um pendrive contendo comprovações de atuação do grupo/coletivo na quadra junina do município a partir de 2022 e premiações em edições anteriores do Festival Folclórico de Santarém.

Segundo o edital, serão selecionados oito grupos/coletivos em cada uma das quatro categorias. A inscrição é gratuita, porém, é essencial atender a todos os requisitos e entregar a documentação necessária para evitar a desclassificação automática.

Para obter mais detalhes sobre os critérios de análise, prazos, obrigações do representante e demais informações, é recomendado consultar o edital completo disponível no site da Prefeitura Municipal de Santarém.

Clique aqui para acessar o Edital

Em relação ao evento, o secretário municipal de Cultura, Luis Pixica, ressaltou a importância do festival para a valorização da cultura local: "O Festival Folclórico de Santarém é um momento especial em que as tradições e a riqueza cultural da nossa região são celebradas. Estamos empenhados em promover um evento memorável e oferecer uma plataforma para que os talentos folclóricos de Santarém possam brilhar".

Os interessados não devem perder a oportunidade de participar desse evento que valoriza a cultura e mantém viva as tradições folclóricas da região.

FONTE: Comunicação/Pms