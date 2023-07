Nova diretoria do Rotary Club de Óbidos toma posse

Na sexta-feira, dia 01 de julho de 2023, em Óbidos, foi realizada cerimônia de posse da nova diretoria do Rotary Club de Óbidos, marcando o início de uma nova gestão para o biênio 2023/2024. A solenidade contou com a presença de importantes personalidades locais e membros do Rotary Club.

A mesa diretora foi composta por renomados membros do clube. A presidente Salete Freitas de Menezes assumiu a liderança, sucedendo Vanderlice Silva, a qual empossou sua equipe em um ato de compromisso e responsabilidade.

Os membros do Conselho Diretor foram anunciados, com destaque para Sandro Augusto Inomata da Silva, que assume o cargo de vice-presidente. Maria José Lima Gomes assume a secretaria e José Augusto Viana Ribeiro se torna o novo tesoureiro. Esses líderes trarão suas experiências e dedicação para fortalecer o clube e promover ações sociais na comunidade.

Além da diretoria executiva, outros membros foram empossados em diferentes cargos, todos com o objetivo de unir forças e realizar projetos que impactem positivamente a sociedade obidense. Valdese Filizzola assumiu a função de secretária executiva, enquanto Lealberto Brito foi nomeado presidente da comissão da Fundação Rotária. Inocêncio Ferreira será o presidente da comissão de desenvolvimento do quadro associativo, Rosinaldo Cardoso presidirá a comissão de imagem publica e Vanderlice Silva assumirá a presidência da comissão de projetos humanitários. Antônio Luiz de Andrade Vieira ocupará o cargo de diretor de protocolo.

A nova presidente, Salete Freitas de Menezes, também teve a honra de empossar novos membros no quadro associativo. Antônio Vieira Junior e Cristiane da Silva Leão foram recebidos com entusiasmo e fazem parte do compromisso coletivo em promover ações de solidariedade.

Em um ambiente de alegria e confraternização, os membros do Rotary Club de Óbidos e seus convidados participaram de um jantar festivo na praça Frei Rogério. O momento proporcionou uma oportunidade para estreitar os laços de amizade e discutir ideias e projetos futuros.

O Rotary Club é reconhecido mundialmente por seu trabalho incansável em prol da comunidade. Seus membros dedicam tempo, recursos e expertise para a realização de projetos humanitários, que abrangem áreas como saúde, educação, meio ambiente e combate à pobreza. O Rotary Club de Óbidos tem desempenhado um papel crucial na melhoria das condições de vida das pessoas na região, demonstrando a importância do serviço à comunidade e do trabalho voluntário.

A posse da nova diretoria do Rotary Club de Óbidos marca o início de um novo capítulo na história do clube e reforça o compromisso de seus membros em continuar impactando positivamente a sociedade local. Com uma equipe engajada e uma liderança dedicada

