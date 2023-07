Novo diretor técnico do HMS reúne com secretária de Saúde e médicos da unidade

Início da gestão fortalece a comunicação e parceria entre os profissionais de saúde.

O recém-empossado diretor técnico do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), Dr. João Batista Alves Junior, iniciou sua atuação com uma importante reunião estratégica nesta segunda-feira (3). Na ocasião, estiveram presentes os responsáveis pelas principais especialidades médicas da unidade, juntamente com o Comitê Gestor e a secretária de Saúde, Irlaine Figueira, visando fortalecer a comunicação e estabelecer parcerias para aprimorar os serviços oferecidos à população.

Durante a reunião, o Dr. João Batista demonstrou seu comprometimento em ouvir atentamente as demandas apresentadas, reconhecendo a importância de uma abordagem colaborativa para promover melhorias significativas na assistência médica oferecida pela unidade hospitalar.

Durante a reunião com a Secretária de Saúde

"Estamos aqui hoje para unir esforços e trabalhar em conjunto, visando o bem-estar dos nossos pacientes. Acredito firmemente que, por meio da troca de conhecimentos e da colaboração mútua, poderemos alcançar resultados ainda mais positivos e oferecer um atendimento de qualidade superior", destacou.

A secretária de Saúde, Irlaine Figueira, também, enfatizou e reforçou o total apoio da administração municipal ao novo diretor técnico, à equipe médica e assistencial do HMS. Na oportunidade, foi ressaltada a importância da sinergia entre as partes envolvidas, visando o aprimoramento contínuo dos serviços de saúde prestados à população de Santarém.

"A presença do diretor técnico é de real importância para a boa gestão do HMS, responsável pelo bom funcionamento do hospital de acordo com as normas legais do SUS, além de zelar pelos aspectos administrativos do trabalho no hospital”, disse a secretária.

A expectativa, de acordo com o diretor técnico, é que essa parceria, entre direção, Comitê Gestor, médicos e Semsa, resulte em um ambiente de trabalho ainda mais eficiente, refletindo diretamente na excelência do atendimento oferecido aos usuários que dependem dos serviços do HMS.

O HMS oferece uma ampla variedade de especialidades médicas, contando com 15 áreas distintas. Entre elas estão Cardiologia, Cirurgia Geral, Infectologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Anestesiologia, Obstetrícia, Neonatologia, Oftalmologia, Pediatria, Traumatologia, Urologia, Cirurgia Vascular, Bucomaxilofacial, Ginecologia e Medicina Intensiva. Essa diversidade de especialidades permite ao HMS atender de forma abrangente as necessidades de saúde dos pacientes, garantindo cuidados especializados.

Estrutura - Com uma estrutura de atendimento que conta com um total de 214 leitos para internação, o Hospital Municipal de Santarém (HMS) reserva 65 desses exclusivamente para o Pronto Socorro Municipal (PSM), enquanto as clínicas obstétrica, cirúrgica, médica, pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e berçário disponibilizam um total de 149 leitos. Atendendo aos 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós.

