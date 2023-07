Óbidos é premiada por excelência no desempenho do Programa Saúde na Escola

Município recebeu certificado na categoria ouro, por ter ultrapassado a meta do programa.

As ações estratégicas desenvolvidas pela Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Saúde e Educação com o Programa Saúde na Escola (PSE), levaram o município a receber uma premiação em reconhecimento à excelência no desempenho, por ter ultrapassado a meta mínima na realização das ações de prevenção à Covid-19 em mais de 100% das escolas da área urbana, abordando 11 temas de relevância no ciclo 2021-2022.

A premiação encerrou o I Fórum Estadual do Programa Saúde na Escola (PSE), realizado no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA) em Santarém, de 27 a 29 de junho, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação de Saúde do Adolescente e Jovem e do 9° Centro Regional de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

Concorreram na premiação, 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós, e os ganhadores foram: Categoria Ouro – Óbidos, Novo Progresso, Mojuí dos Campos e Santarém; Categoria Prata – Faro, Rurópolis e Trairão; Categoria Bronze – Almeirim, Belterra, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Placas e Terra Santa.

O mérito é dividido por categorias da seguinte forma: Ouro, para municípios que tiveram excelência no desempenho, realizando entre 10 e 13 atividades; Prata, para municípios com melhor desempenho, realizando entre quatro e nove atividades; e Bronze, para bom desempenho, promovendo mais de duas ações.

PSE em Óbidos

Os serviços ofertados pelo PSE estão voltados para: saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável e prevenção da obesidade; promoção da cultura de paz e direitos humanos, prevenção das violências e dos acidentes, prevenção de doenças negligenciadas, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde bucal, saúde auditiva, saúde ocular e prevenção à Covid-19.

No primeiro ciclo do programa, as atividades do PSE foram desenvolvidas em oito escolas e duas creches da rede municipal de ensino, totalizando 4.617 alunos beneficiados.

As atividades iniciaram em 2021 de forma remota, por meio de vídeos educativos. A partir do segundo semestre, as ações passaram a ser presenciais.

Em 2022 as ações do PSE foram realizadas de forma presencial nas escolas com o apoio dos educadores e da equipe do programa formada por enfermeiros, técnicos, agentes de saúde, agentes de endemias, ASB, odontólogos, fisioterapeutas, agentes administrativos e nutricionista.

O diferencial foi que, além das atividades, foi implantada a Educação em Saúde Bucal, com aplicação de flúor, escovação supervisionada e avaliação odontológica, que contou com a distribuição de 4 mil kits de higiene bucal contendo escova de dente, creme dental e fio dental.

Em 2023, o programa foi levado para as comunidades da zona rural, beneficiando alunos matriculados nas escolas das áreas de várzea e terra firme.

Por: Érique Figueirêdo/ Ascom/Pmo