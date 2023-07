ÓBIDOS: Transladação de Senhora Sant´Ana para Oriximiná seguiu em carreata

Neste sábado, dia 08, a cidade de Óbidos viveu momentos de devoção e emoção com a transladação da imagem de Senhora Sant'Ana, padroeira dos obidenses. A programação teve início pela manhã, com a chegada da imagem peregrina vinda de Santarém no F/B Princesa de Óbidos. Em seguida, uma caminhada conduziu a imagem até a Catedral de Sant'Ana, onde uma missa foi celebrada por Dom Bernardo.

Após a celebração, a imagem seguiu em carreata em direção a Oriximiná, cerca de 90 km. Durante o trajeto, serão realizadas paradas nas comunidades para que os fiéis possam receber a visita da imagem de Senhora Sant'Ana. Um momento especial ocorre na Fazenda Garantia, onde será feita uma pausa para o almoço.

A transladação marca o início da Festividade de Sant'Ana, que terá seu ponto alto neste domingo, dia 09, com o Círio Fluvial. A imagem de Senhora Sant'Ana será transportada de Oriximiná até a comunidade de Maria Teresa, onde uma balsa toda enfeitada estará pronta para conduzir a imagem da padroeira até Óbidos. Essa festividade, que irá durar 18 dias, encerrará no dia 26 de julho.

O Círio de Senhora Sant'Ana é um evento tradicional e importante para a cidade de Óbidos, reunindo milhares de fiéis e visitantes. A devoção à padroeira dos obidenses fortalece os laços religiosos e culturais da região, proporcionando momentos de fé e celebração.

www.obidos.net.br – João Canto e Vander N Andrade