Setran autoriza o início da obra de reestruturação da Avenida Prefeito Nelson Souza

Ordem de serviço foi assinada na manhã desta quinta-feira, 13.

A principal via de acesso terrestre a Óbidos, a Avenida Prefeito Nelson Souza, será totalmente revitalizada, após a assinatura da ordem de serviço para a execução da obra, que foi anunciada na manhã desta quinta-feira (13) pelo deputado federal Júnior Ferrari (PSD), principal articulador para a liberação dos recursos, via Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

O pedido havia sido formalizado ao Governo do Pará, no ano passado, pelo prefeito Jaime Silva, durante audiência com o governador Helder Barbalho, que na época acolheu a solicitação do prefeito de Óbidos e garantiu a destinação de recursos para melhorar a via, que recebe diariamente um grande fluxo de veículos de todos os portes, que entram e saem da zona urbana.

O trecho que passará por obras faz parte da Rodovia Estadual PA-437. O perímetro urbano é denominado Avenida Prefeito Nelson Souza, e a última vez que passou por obras, não houve a recuperação completa via.

Segundo o contrato, a obra será executada pela empresa Via Oeste Construções LTDA, que deve recapear 2,40km da via, onde serão investidos mais de R$ 2.700 milhões.

O deputado federal Júnior Ferrari, em uma publicação na rede social, agradeceu ao governador Helder por atender a demanda da cidade de Óbidos.

“Gostaria de agradecer especialmente ao secretário Adler Silveira e ao governador Helder Barbalho, pela liberação do nosso pleito, junto com o prefeito do município de Óbidos Jaime Silva, sobre o recapeamento, revitalização e reconstrução da entrada da cidade”, agradeceu no post.

Já o prefeito Jaime Silva, por sua vez, disse que o município vai trabalhar para garantir a qualidade do serviço, com a construção de canaletas nas laterais da via, para canalizar as águas pluviais.

“Vamos ter que fazer as canaletas aqui nas laterais, estamos vendo de que forma vamos fazer, pra proteger a pavimentação, se não tiver a drenagem dessa água, em breve, esse recapeamento vai deixar de existir. Essa obra vai ser feita do início da rua que chamam de ‘Beto Canto’ até o ‘Magazan’. Esse trecho todinho vai ser recapeado pra felicidade geral do povo de Óbidos”, disse o prefeito.

A empresa contratada terá cinco meses para executar os trabalhos, a partir da assinatura do contrato.

Por: Érique Figueirêdo - Ascom/PMO