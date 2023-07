SANT'ANA 2023: Noite dedicada à Congregação Mariana

Óbidos, 13 de julho - A Festividade de Sant'Ana começou nesta quinta-feira com a tradicional procissão, que teve início na sede da Congregação Mariana. A procissão, conduzida pelos notários, fez um curto percurso até a Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada uma missa presidida por Dom Bernardo, sob o tema "Lembrai-vos das maravilhas do Senhor!"

Após a missa, a programação continuou no Cliper de Sant´Ana, onde os moradores de Óbidos se reuniram para jantar e participar de leilões e bingo. O destaque da noite foi a apresentação do grupo de dança folclórica Junina Swing do Carimbó.

A noite dedicada à Congregação Mariana foi uma oportunidade para a comunidade se reunir, não apenas para homenagear a padroeira de Óbidos, mas também para celebrar a fé compartilhada e o compromisso de viver uma vida cristã. O jantar e as várias atividades de animação criaram um ambiente festivo que fomentou a camaradagem e o sentimento de união entre os participantes.

Sobre a Congregação Mariana

A Congregação Mariana é uma associação de leigos católicos que tem como objetivo a formação cristã de seus membros e a promoção da devoção mariana. No Brasil, as Congregações Marianas existiram no período colonial, sobretudo nos Colégios da Companhia de Jesus e praticamente desapareceram com a expulsão dos jesuítas, em 1759. Em 1870, foi fundada novamente uma Congregação Mariana, agregada à Prima Primária, em Itu, Estado de São Paulo.

À medida que a Festividade de San'Ana continua, residentes e visitantes podem esperar um rico programa de eventos, incluindo cerimônias religiosas, apresentações culturais e tradicionais romarias e caminhadas.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 19h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6146-sant-ana-2023-noite-dedicada-a-congregacao-mariana#sigProIddf84618de7 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade