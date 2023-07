Adepará convoca produtores de Faro e Terra Santa para a 2ª Etapa da Vacinação contra a Febre Aftosa

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA) inicia neste sábado (15) de julho, a Segunda Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa nos municípios de Faro e Terra Santa, no oeste do Pará.

Nesta etapa, deverão ser vacinados animais de todas as idades. O prazo para vacinar o rebanho dura 45 dias, vai até o dia 30 de agosto e é preciso declarar a vacina, ou seja, comprovar na ADEPARA que os animais foram vacinados, até o dia 15 de setembro.

De acordo com o gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, Fiscal Estadual Agropecuário George Santos, a vacinação em Faro e Terra Santa atingiu na 1a Etapa 100% de cobertura vacinal, número que demonstra o comprometimento dos produtores com a sanidade dos animais.

"É muito importante vacinar os animais para protegê-los da febre aftosa e também para manter o nosso compromisso com a campanha de imunização e com o Plano Estratégico de suspensão da vacina para que o Pará consiga suspender a vacina no ano que vem, como está previsto", ressaltou.

Faro e Terra Santa possuem rebanho total aproximado de 45 mil animais. 70% são bovinos e 30% bubalinos. O município de Faro possui 137 propriedades e em Terra Santa são 496 propriedades.

A primeira etapa da vacinação ocorreu nos meses de março e abril de 2023. O objetivo é repetir nesta 2a etapa o êxito na cobertura vacinal nos dois municípios.

"Nessa etapa em específico, é importante que os produtores comprem a vacina e procurem vacinar o seu rebanho, sem esquecer de notificar a Agência para que possam transitar com os animais de volta por amazonas, na várzea, mantendo assim o rebanho imunizado, com a vacina em dia, e o trânsito ocorrer sem maiores problemas", finalizou o gerente.

Etapas da vacinação no Pará

Março e abril: Faro e Terra Santa - vacinação para bovinos e bubalinos de todas as idades.

Maio: Etapa contemplou 127 municípios - vacinação para bovinos e bubalinos de todas as idades.

Julho e agosto: novamente Faro e Terra Santa - vacinação para bovinos e bubalinos de todas as idades.

Agosto a Outubro: Etapa Marajó - vacinação para bovinos e bubalinos de todas as idades.

Novembro: novamente em 127 municípios - vacinação de bovinos e bubalinos de até 2 anos de idade.

FONTE: Agência Pará