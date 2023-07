SANT'ANA 2023: Noite dedicada à comunidade Nossa Senhora de Fátima

No Palco do Cliper de Sant´Ana, a atração cultural foi a apresentação de músicos obidenses, com Joelson Araújo e Banda.

Óbidos, 14 de julho – Na noite desta sexta-feira, a Festividade de Sant'Ana teve início com a tradicional procissão, que saiu da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Conduzida pelos notários, a procissão percorreu vários bairros até chegar à Catedral de Sant'Ana, onde foi celebrada uma missa presidida por Dom Bernardo, tendo como tema "A salvação vem de Deus!".

Durante a Missão, Dom Bernardo fez o acolhimento dos seminaristas da Diocese de Óbidos, em uma cerimônia do Ministério Acolitado Leitorado, quando os seminaristas são designados para ajudar o sacerdote nas celebrações litúrgicas, como servir no altar, auxiliar na distribuição da Eucaristia e fazer leituras.

Após a missa, uma programação continuou no Cliper de Sant´Ana, onde os moradores de Óbidos se reuniram para jantar e participar de leilões e bingo. O ponto alto da noite foi a apresentação dos talentosos músicos obidenses Joelson Araújo, Netinho, Nilcinha, Salomão e outros, que tocaram muita MPB, relembraram Wander de Andrade, e foram bastante aplaudidos pelo público presente, que não arredou o pé, até as 02h.

A noite foi especialmente dedicada à Comunidade Nossa Senhora de Fátima, que compareceu em grande número, juntamente com os grupos do Bairro de Fátima, APDO (Associação dos Pequenos Desportistas de Óbidos), Movimento das Mulheres e servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A Catedral de Sant´Ana ficou lotada de fiéis e participantes engajados na celebração.

A comunidade de Óbidos continua unida em festa e devoção, demonstrando seu carinho pela padroeira. A programação inclui atividades religiosas, culturais e sociais ao longo do fim de semana, proporcionando momentos de celebração e confraternização para todos os participantes.

A Festividade de San'Ana prossegue neste sábado, dia 15, com a procissão saindo do Hospital Dom Floriano. Hoje também acontece a Caminhada com Fé, que sai do Cipoal a meia noite.

Fique ligado no nosso site para mais informações sobre a Festividade de San'Ana e acompanhe todas as novidades e eventos especiais que estão em Óbidos neste período festivo.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 19h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6149-sant-ana-2023-noite-dedicada-a-comunidade-nossa-senhora-de-fatima#sigProId1f3f6b7df5 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade