ÓBIDOS: Comunidade do Arapucu recebe 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas

Iniciou nesta sexta-feira, dia 14, na Comunidade Quilombola Arapucu, o 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas, cujo tema é "Resistir para Existir" e o lema "Tenho Raízes e não nego minha Origem". O evento que tem como objetivo fortalecer as comunidades e associações quilombolas da região, se estenderá por todo o final de semana, continuando nos dias 15 e 16 de julho de 2023.

Neste primeiro dia (14), os participantes realizaram o credenciamento, participaram do levantamento de mastro e assistiram às apresentações das folias de Santo Antônio - Marambiré de São Benedito. Às 20h, ocorreu a abertura oficial do evento, com a formação da mesa composta por representantes de várias comunidades quilombolas da região e representantes de autoridades convidados.

O Encontro Raízes Negras deste ano tem como principais propostas a articulação em rede intermunicipal das associações das comunidades quilombolas do Baixo Amazonas. Além disso, busca promover debates sobre a implementação de políticas públicas e garantir os direitos já conquistados pela luta quilombola no Brasil.

Uma das prioridades do evento é fortalecer, manter e ampliar o diálogo entre as associações quilombolas, os entes federativos e as instituições afins. Dessa forma, busca-se o fortalecimento do movimento e a efetivação dos direitos já adquiridos pelos quilombolas.

O empoderamento das crianças, jovens e mulheres no movimento quilombola é outro aspecto importante do encontro. A formação de novas lideranças e a continuação das lutas do povo quilombola são fundamentais para o fortalecimento e a perpetuação da causa.

Durante o encontro, também serão elaboradas propostas para o acompanhamento dos processos de titulação dos territórios quilombolas. Além disso, serão abordadas estratégias para a implementação de políticas de crédito, fomento e outros benefícios para os territórios já titulados e aqueles que estão em processo de titulação.

O evento conta com a participação de representantes de associações quilombolas, líderes comunitários, acadêmicos, autoridades governamentais e demais interessados ​​na temática. Os organizadores do 12º Encontro do Raízes Negras do Baixo Amazonas são as Associações ARQMOB e MALUNG.

