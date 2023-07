SANT´ANA 2023: Noite dedicada à Paróquia de São Francisco e Santa Clara

Nesta segunda-feira, dia 23, antepenúltimo dia da Festividade de Senhora Sant´Ana 2023 dedicou a programação à Paróquia de São Francisco e Santa Clara, que reuniu a comunidade do bairro de São Francisco.

A programação desta noite iniciou com a tradicional procissão que começou na Igreja de São Francisco e Santa Clara, percorreu várias Ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa presidida pelo Padre Jorge Galego, da Diocese de Óbidos, e que teve como tema: “Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória”.

Atração Cultural

Logo após a missa as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, com leilões e bingos e o show dos músicos do Bloco Pai da Pinga, que contagiaram o público presente.

Na noite desta terça-feira, dia 25, acontecerá a procissão dos motoristas e na quarta-feira, dia 26, ocorrerá a Cavalgada com Sant´Ana e o encerramento das Festividades.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade