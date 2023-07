Bloco 'Pai da Pinga' revive a festa do Carnapauxis na Festividade de Sant’Ana

Tradicional banda do bloco e os brincantes, animaram o público presente.

A noite de segunda-feira (24), da Festividade de Sant’Ana, foi marcada pela apresentação mais que especial para os obidenses, de um dos blocos do Carnapauxis mais autênticos, o Bloco "Pai da Pinga" que tradicionalmente sai as segundas-feiras, no período de folia em Óbidos.

A Banda Pai da Pinga, abriu as apresentações da noite cultural da festividade, acompanhada dos brincantes que conduziram o boi de pano. A figura maior do bloco, logo foi cercado pelo público presente, que caiu na folia.

Essa foi a primeira apresentação do "Pai da Pinga" na festividade, e a atração foi muito bem recebida por quem saiu de casa para prestigiar mais uma noite do "Arraiá de Sant’Ana", que se transformou numa verdadeira festa.

Histórico____________

O Bloco "Pai da Pinga" surgiu em 2000 na antiga Vila do Flexal e começou como uma brincadeira entre os amigos: Erineu, Artur Júnior, Renilson (Mijada) e Jorge Basília (repórter cinematográfico). Inicialmente, utilizavam um "boizinho" feito de galhos e cipó, mas logo evoluíram para um boi de pano. O bloco se destacou nos Carnapauxis, atraindo cerca de 5 mil pessoas a cada segunda-feira de carnaval. Suas marchas de carnaval e animada concentração regada a caldo saboroso tornaram-se atrações populares. Em 2008, lançaram o sucesso "Brincando no Pai da Pinga" com a participação especial de "Bebê Chorão". O "Pai da Pinga" se tornou uma tradição festiva, unindo a comunidade em celebração aos Carnapauxis, toda segunda-feira, durante o período do Carnapauxis, em Óbidos.

Por Érique Figueiredo