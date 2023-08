Show do Padre Fábio de Melo leva uma multidão à Oriximiná

Na sexta-feira, dia 04, a cidade de Oriximiná viveu um momento de intensa emoção e devoção com o Show do Padre Fábio de Melo. O evento marcou o início dos preparativos para os Festejos de Santo Antônio, um dos momentos mais aguardados pelos moradores e visitantes da região.

O Show do Padre Fábio de Melo foi uma das atrações principais do Círio de Santo Antônio, que ocorre neste domingo, dia 06. A população de Oriximiná e das cidades vizinhas compareceu em massa ao evento, lotando o espaço na orla da cidade, onde ocorreu a apresentação. A energia contagiante do público e a emocionante presença do Padre Fábio de Melo fizeram com que a celebração do Padroeiro se torne inesquecível para todos os presentes.

O clima de comunhão e fé tomaram conta do ambiente, e os fiéis aproveitaram a oportunidade para se unirem em oração e louvor. O Padre Fábio de Melo, conhecido por sua voz marcante e palavras inspiradas, encantou a todos com suas canções que tocam o coração e fortalecem a espiritualidade.

O evento também teve um significado especial para a cidade de Oriximiná, que está se preparando para a festividade de Santo Antônio, que ocorre entre os dias 6 e 20 de agosto. O clima festivo tomou conta da região, e o Show do Padre Fábio de Melo serviu como um momento de aquecimento para os dias de celebração que estão por vir.

O Círio de Santo Antônio é uma tradição que une a comunidade em torno da fé e devoção ao Padroeiro, e o entusiasmo demonstrado pelos presentes no Show do Padre Fábio de Melo reflete a importância dessas festividades para o povo de Oriximiná.

O Show do Padre Fábio de Melo foi apenas o começo de uma série de comemorações que marcarão a cidade nos próximos dias. A população de Oriximiná viverá momentos de fé, devoção e confraternização, fortalecendo ainda mais os laços de união e esperança que a festa do Padroeiro proporciona a todos.

O Show do Padre Fábio de Melo foi organizado e patrocinado pela Prefeitura de Oriximiná.

www.obidos.net.br – Fotos de Mauro Nayan e Vânia Ferreira