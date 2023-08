FCP convoca premiados pelo edital Incentivo à Arte e à Cultura 2023 para assinatura de contrato

Seis milhões de reais serão distribuídos entre projetos nas áreas de artes visuais, teatro, dança, circo, artes musicais e literárias, audiovisual, design e moda, diversidade cultural e transformação social.

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), anuncia a convocatória para a assinatura de contrato dos premiados pelo edital Incentivo à Arte e à Cultura 2023. Os contemplados devem enviar os seus contratos assinados a partir desta terça-feira (08) até o próximo dia 14. O valor total destinado às propostas é de R$ 6 milhões, distribuídos aos inscritos nas áreas de artes visuais, teatro, dança, circo, artes musicais e literárias, audiovisual, design e moda, diversidade cultural e transformação social.

A assinatura deve ocorrer no prazo máximo e improrrogável de cinco dias úteis, sob pena de perda ao direito de contratação no concurso. Os premiados deverão assinar o contrato e em seguida enviar uma cópia digitalizada para o email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , até às 23:59 do último dia de prazo estabelecido na convocatória.

"Ao longo do dia de hoje (07), os selecionados que atenderam a convocatória para envio da documentação completa para efeito de contratação estabelecida pelo edital receberão por e-mail o contrato para assinatura. Estes, a partir de amanhã (08), terão cinco dias úteis para reenviar por e-mail o contrato assinado", explica Lana Machado, diretora da Casa das Artes, casa responsável pelo edital.

Cultura - Após essa etapa inicia-se o período de 80 dias para desenvolvimento do projeto e, ao final, os projetos artísticos serão apresentados, em novembro próximo. Dos prêmios, 40% são destinados a candidatos da Região de Integração do Guajará, e 60%, aos das demais regiões.

A premiação do edital de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 viabiliza a realização de shows, espetáculos, ocupações públicas, mostras, exposições, festivais, concertos, feiras culturais, instalações, exibições, performances, livro de artista, desfiles de moda, produções audiovisuais, produções artísticas para ambiente virtual, narrativas orais, práticas educativas que resultem em um produto físico e/ou virtual, entre outras categorias similares da arte e da cultura, exceto publicação de obras literárias impressas ou digitais.

"O Edital Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura - 2023 constitui-se em uma importante ação de fomento, valorização e de visibilidade de grande parte da produção artística do Pará, promovida pela Fundação Cultural do Pará, em uma iniciativa de democratização do acesso a um recurso de R$ 6 milhões de reais em premiação", destaca o presidente da FCP, Thiago Miranda.

Este ano, o número de inscritos dobrou, com a participação de mais de 1.800 interessados no certame. Em 2022, mais de 900 pessoas se inscreveram para o edital, que selecionou 50 projetos de diversas regiões da Amazônia, como Marabá, Salvaterra, Altamira e Santarém.

Mais informações sobre esse e outros editais de fomento à cultura podem ser encontradas no site da Fundação Cultural do Pará: www.fcp.pa.gov.br. Para acessar os anexos do edital Incentivo à Arte e à Cultura 2023 clique aqui.

Fonte: Agência Pará