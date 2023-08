Povo de Oriximiná celebrou o Círio Fluvial de Santo Antônio

Oriximiná, 06 de agosto de 2023 - O município de Oriximiná, no Pará, viveu um momento histórico e emocionante neste domingo com a realização do Círio Fluvial de Santo Antônio. A festa religiosa, marcada pela fé e devoção, atraiu milhares de fiéis e visitantes que se encantaram com a beleza e grandiosidade da celebração.

As festividades aguardam nas primeiras horas da madrugada com a tradicional alvorada, que ocorreu depois da festa no Cliper, que percorrendo as ruas da cidade, anunciou o Círio de Santo Antônio, que este ano saiu da Comunidade Nossa Senhora da Conceição - Igarapé Nhamundá, na zona rural do município.

A imagem de Santo Antônio foi cuidadosamente colocada em uma balsa magnificamente ornamentada com miniatura da igreja do santo, toda iluminada e com jogos de luzes que proporcionaram um espetáculo visual durante todo o percurso pelo Rio Trombetas. Acompanhada por muitas embarcações enfeitadas e iluminadas, a romaria fluvial encantou a todos os presentes até chegar ao porto da cidade, onde uma multidão aguardava ansiosamente para dar as boas-vindas à imagem do santo padroeiro de Oriximiná.

A chegada da Romaria Fluvial foi saudada por um momento de magia: centenas de barquinhas confeccionadas com anhingas e velas foram soltas no Rio Trombetas, proporcionando um cenário encantador que abrilhantou ainda mais o evento. Fogos de artifício coloridos iluminaram o céu, saudando a chegada da procissão no cais do porto, e o público reagiu com entusiasmo e aplausos.

Por volta das 21h, uma imagem de Santo Antônio foi retirada da balsa e colocada em um andor, seguindo em procissão pelas ruas da cidade. O percurso culminou na emocionante celebração de uma missa campal, celebrada na Praça de Santo Antônio. A cerimônia foi presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, acompanhado por vários sacerdotes da diocese, que levou palavras de fé e esperança para todos os presentes.

O Círio Fluvial de Santo Antônio de 2023 ficou marcado na memória dos moradores de Oriximiná como um momento de devoção, união e celebração da fé. A grandiosidade da festa religiosa, iluminada por luzes e pelo fervor dos fiéis, comprovou mais uma vez a força da tradição e a importância dessa manifestação cultural para a região.

Que a luz de Santo Antônio continue a guiar e abençoar a todos os habitantes de Oriximiná e que essa tradição perdure por gerações, mantendo viva a fé e o espírito de comunidade tão característicos desse povo acolhedor.

Fotos de Joao Canto