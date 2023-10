Em Manaus, artistas Obidenses e filhos de Óbidos se juntam em ação a Marcilene M. Castro Reis

Marcilene foi diagnosticada com CA na garganta e precisa realizar uma séria de exames, tratamento e cirurgia.

MANAUS – Uma comissão foi organizada e está aberta para qualquer obidense ou filho de Óbidos participar. Com o mesmo objetivo, juntos esses obidenses que residem em Manaus, estão organizando um evento para ajudar a professora Marcilene M. Castro Reis que infelizmente foi diagnosticada com CA na Garganta e precisa urgente de fazer uma cirurgia.

A professora Marcilene Castro, é uma pessoa de bom coração, sente orgulho de ser obidense, e sempre prestigiou os eventos da comunidade em Manaus, pelo desejo de ficar perto de seus conterrâneos. Em 2022 falamos com ela, na oportunidade da visita da imagem peregrina de Sant´Ana em Manaus, Marcilene é uma pessoa de muita fé e temente a Deus, se orgulha de ter nascido na Comunidade São Raimundo/Costa Fronteira, ela falou sobre seu amor por Óbidos.

A comunidade obidense e empresários em Manaus, já estão se movimentando para conseguir prêmios, brindes e material para feijoada em um jatar que já está sendo organizado pela comissão.

Almoço no Rio Negro Clube

Um grande almoço vai acontecer dia 18 de novembro, no salão nobre do Rio Negro Clube, na Av. Epaminondas, 570 – Centro de Manaus, em frente a antiga Praça da Saudade. O local é de fácil acesso e todos poderão estar protegidos do sol e calor por ser um ambiente climatizado, e em caso de chuva também.

Artistas obidenses que residem em Manaus, já confirmaram presença como: Paulo André Chaves, nosso PA; Nilda Brandão a Marquesa do Arrocha, Gilson e a cantora Dávila e Wanderley Brandão, além do Dj Oficial das festas paraenses em Manaus, o alenquerense Jaques Maia.

O evento começa às 11h da manhã, não terá cobrança de ingresso, em breve já os organizadores disponibilizarão o Ticket do almoço valendo uma feijoada e o ticket da Linguiça caseira de Óbidos, com valor de apenas 30 reais cada, será optativo. Pedimos que compre seus tickets ´s antecipadamente através do contato no final da materia.

Venda de Rifa

Além do almoço, a comissão estará fazendo uma Rifa, no valor de apenas 5 reais com uma variedade de prêmios que estão sendo disponibilizados por amigos e empresário obidenses de Manaus, toda e qualquer aquisição será muito bem vida. No final de tudo será feito uma prestação de contas através do Portal Obidense, para que todos saibam os custos e o que foi arrecadado que será repassado em sua totalidade para a professora Marcilene Castro.

Até o momento estão ajudando e fazem parte da comissão: Ótica Mania dos Óculos, Visual do Pé, Dr. Daniel e toda a sua equipe, Elizangela Trindade, Oficina J Sena e Jonilson Sena, grupo 100% Óbidos, Renato Brandão e Batista Autopeças, Rebram Comércio de Sucatas, Portal Obidense, Serpan, empresa, DZ de Deborah Zarik

Segue contato, WhatzAap para quem quiser participar e ajudar nas vendas ou comprar das rifas e almoço e até na organização.

Elizangela Trindade (92) 99449-5933

Jonilson Sena – J Sena (92) 99182-1786

Renato Brandão (92) 99398-1988

Dr. Daniel Vasconcelos (92) 99225-6549

Marcilene Castro (92) 99253-7794

Carla Castro (92) 99238-2756

Walmir Ferreira (92) 99112-4378

FONTE: Walmir Ferreira