Diocese de Óbidos realiza ação social alusivo ao "Dia das Crianças", em Curuá

A Diocese de Óbidos, por meio da Associação Beneficente Emaús e da Paróquia São Raimundo Nonato, em Curuá, realizou no último sábado, dia 14 de outubro de 2023, uma ação social em comemoração ao "Dia das Crianças", no espaço social Emaús, localizado no município de Curuá.

Cercados por sorrisos, foi o encontro do "Dia das Crianças" em Curuá. A energia de uma criança é um exemplo a ser seguido por nós, que muitas vezes deixamos de ser crianças e esquecemos como é "ser criança". A data simboliza muitos sentimentos, mas principalmente o olhar fraterno e social sobre nossas perspectivas futuras através delas, nossas crianças.

O evento contou com a participação de 65 crianças e seus responsáveis que fazem parte da Pastoral da Criança, Projeto A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia e Infância Missionária do município de Curuá. Foram realizadas diversas brincadeiras, contação de histórias e lanche. O evento contou com o apoio do CRAS, profissionais da equipe técnica e voluntários que contribuíram para tornar o dia um momento especial de compartilhamento infantil.

A Associação Beneficente Emaús é presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. Atuando no âmbito social, a entidade tem como missão promover perspectivas para o povo amazônida por meio da educação, resgate e conservação de nossa identidade e movimentos culturais. Contribui assim para a construção da identidade social e cultural, fortalecendo o trabalho integrado de cuidar, combatendo vulnerabilidades e assegurando a manutenção dos direitos fundamentais.

FONTE: Diocese de Óbidos