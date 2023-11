Semab promove treinamento para impulsionar a produção de ração em propriedade rural de Óbidos

Óbidos, Pará - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Semab) de Óbidos, localizado no oeste do Pará, está desempenhando um papel crucial na modernização das atividades produtivas nas propriedades rurais do município. Em uma iniciativa recente, a Semab realizou um treinamento especializado voltado para a utilização eficiente de uma fábrica de ração, visando atender às demandas nutricionais do gado bovino local.

A busca por autossuficiência produtiva de ração tem se tornado uma prioridade para os pecuaristas obidenses, impulsionada pela necessidade de melhorar a capacidade de autossustentação em condições adequadas de trabalho e aumentar a produtividade com qualidade.

Um pecuarista local, buscou a orientação da Semab para a implementação de uma fábrica de ração em sua propriedade, focada principalmente em suprir as necessidades nutricionais de sua criação de gado bovino. Os técnicos da Semab, cientes da importância da tecnificação, sugeriram a aquisição de uma fábrica de ração farelada com capacidade produtiva de até 600 kg/hora.

Para reduzir os custos de produção, a Semab recomendou que o insumo matéria-prima macro, como o milho, fosse produzido na própria propriedade. Essa abordagem não apenas promove a autossuficiência, mas também fortalece a economia local ao gerar oportunidades de trabalho no meio rural.

No último dia 25 de novembro, a Semab promoveu uma capacitação abrangente sobre a operacionalização dos equipamentos da fábrica de ração, além de oferecer orientações detalhadas sobre o armazenamento adequado dos produtos produzidos. Essa iniciativa não só contribui para impulsionar o desenvolvimento da pecuária de corte em Óbidos como também representa um passo significativo na busca por práticas mais eficientes e sustentáveis na agricultura local.

Ao investir na capacitação dos produtores rurais e fomentar a adoção de tecnologias modernas, a Semab não apenas apoia o crescimento da produção agropecuária local, mas também fortalece a resiliência das comunidades rurais frente aos desafios contemporâneos. A expectativa é que iniciativas como essa continuem a impulsionar o setor agropecuário em Óbidos, promovendo o desenvolvimento econômico e social na região.

www.obidos.net.br - Informações e fotos Semab