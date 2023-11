Ufopa recebe visita de Comissão do MEC para implantação do curso de Medicina

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) deu um passo significativo em direção à oferta do curso de Medicina, recebendo nos dias 27 e 28 de novembro a visita presencial da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem). A comissão, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), é responsável por monitorar e acompanhar a implantação de cursos de Medicina em instituições federais de ensino superior.

Durante a visita, a comissão, composta pelos docentes Fernanda Vieira Rodovalho, Plínio José Cavalcante Monteiro e Michelle Alves Vasconcelos, dialogou sobre o projeto pedagógico do curso, protocolado no MEC em outubro deste ano. Além disso, visitaram as instalações da Ufopa e serviços externos, como o Hospital Regional do Baixo Amazonas, para avaliar os ambientes hospitalares destinados aos estágios e práticas dos futuros estudantes.

A reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, destacou a importância da Camem na orientação da concepção, implementação e avaliação do projeto pedagógico, considerando as particularidades socioambientais da região. Ela ressaltou o compromisso político do governo federal, parlamentares e prefeitos na implantação do curso, visando reduzir as assimetrias no número de médicos na região e formar profissionais que compreendam as realidades locais.

A oferta do curso também recebeu apoio através da disponibilidade de códigos de vagas para contratação de docentes e técnicos, além de investimentos no Campus Santarém. A reitora informou que a Ufopa está em diálogo com a prefeitura e governo estadual para consolidar parcerias com a rede pública de saúde.

A visita incluiu encontros com autoridades locais, como o secretário de Governo de Santarém, Emir Aguiar, e a secretária Municipal de Saúde, Irlaine Figueira, para discutir a ampliação da parceria com a rede municipal de saúde. O grupo também visitou a Unidade Básica de Saúde do bairro da Floresta, campo de estágio dos cursos da área da saúde.

Essa etapa marca um avanço significativo no processo de autorização do curso de Medicina na Ufopa, consolidando o compromisso institucional e político em prol da formação de profissionais de saúde na região oeste do Pará.

