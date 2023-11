Ação humanitária levará água mineral e cestas básicas às comunidades ribeirinhas de Óbidos

Ação do Projeto Mãos que Ajudam e Prefeitura de Óbidos atenderá ribeirinhos com 5.900 garrfões de água e 590 cestas básicas.

Uma Parceria entre a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Prefeitura de Óbidos, está levando mais de 5 mil garrafões de água e cestas básicas para comunidades ribeirinhas do município.

O Projeto é coordenado pelo Departamento de Ajuda Humanitária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem como objetivo, atender as comunidades ribeirinhas que foram atingidas pela forte estiagem neste ano de 2023.

“A Igreja está doando 5.900 galões de 20 litros de água mineral e 590 cestas básicas. Esse programa é desenvolvido pela Igreja em todo o país, sempre ajudando em questões de emergência. Aqui foi solicitado há duas semanas atrás e agora chegou o material, e nós, em parceria com a prefeitura, estaremos fazendo essa entrega para as comunidades”, afirmou o Bispo, Raimundo Printes.

Cestas Básicas que serão doadas aos Ribeirinhos

O embarque dos donativos ocorreu no Porto Geretepaua, e contou com o apoio do Projeto Mãos que Ajudam e servidores da Defesa Civil Municipal, que por meio de uma força-tarefa realizaram o embarque dos mantimentos.

“Essa é uma iniciativa da Igreja através do seu Departamento de Ajuda Humanitária que tem contribuído de forma significante para minimizar esse sofrimento, que realmente a escassez de água é muito grande. Graças a Deus está chegando o inverno, mas assim mesmo, ainda estamos precisando dessa ajuda. Que outras entidades possam fazer a sua parte e contribuir, agradecemos o prefeito Jaime Silva pelo apoio e estamos sempre de mãos dadas com a igreja e outras instituições para que possamos amenizar o sofrimento”, disse Roberto Araújo, Secretário Adjunto da SEMPOF.

O início das entregas dos mantimentos nas comunidades está previsto para esta terça-feira 28/11. O prefeito de Óbidos destacou a importância dessa parceria que resultará nesse auxílio à comunidade obidense que mais necessita nesse momento.

"Parceria como essa, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é de fundamental importância nesse momento onde as pessoas estão passando por essa dificuldade de conseguir água potável, diante da rigorosa estiagem desse ano. Essa ação da igreja diz muito sobre a questão do amor ao próximo, uma preocupação social que todas as igrejas e outras organizações deveriam cultivar. Nós estamos trabalhando e fazendo a nossa parte, lutando para amenizar o sofrimento da nossa gente", explanou o Prefeito Jaime Silva.

Fonte: Comunicação/PMO