Centro de Convenções 'Sebastião Tapajós' recebe a Festa Literária de Santarém

O primeiro grande evento do Centro de Convenções fortalece a política de interiorização da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O Centro de Convenções de Santarém "Sebastião Tapajós” abriu as portas nesta quarta-feira (29) para receber seu primeiro grande evento, a Festa Literária de Santarém. Iniciada às 9 h, a programação destacou as Vozes dos Homenageados e do Escritor Paraense.

Renato Sussuarana, Heliana Barriga e Salomão Larêdo foram alguns dos escritores convidados para a programação "Papo-cabeça" no primeiro dia, discutindo os seguintes temas: Pará das letras - terra de escritores; O universo infantil na literatura paraense e Ficção, memória e atravessamentos na literatura.

Iniciou a Festa Literária de Santarém

A abertura oficial, as 19h30, contou com uma breve apresentação de representantes das instituições responsáveis pela iniciativa: Maria do Céu Martins, coordenadora da Festa Literária, que representou a Secretaria de Estado de Cultura (Secult); o secretário Municipal de Cultura, Adson Weber; o secretário Municipal de Governo, Emir Aguiar, e o secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós.

"Nós preparamos essa Festa Literária com muito empenho, para trazer uma programação à altura da região de Santarém, com profissionais, acadêmicos, escritores e artistas da região. Essa festa faz parte da nossa política de interiorização da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece em Belém, e busca valorizar a literatura e toda cultura e tradição oral da Amazônia. Hoje, a feira do livro é um dos maiores eventos literários do País. Nós trouxemos um pouco do que foi feito por lá, mas sem deixar de valorizar a cultura e os profissionais locais", ressaltou Maria do Céu Martins.

O evento tem 36 expositores, espaço infantil e feira criativa. O primeiro dia contou com visitas de grupos escolares e do público em geral.

Durante a Festa Literária de Santarém

Incentivo - O secretário Regional José Maria Tapajós disse que "nós estamos muito orgulhosos de entregar para a população de Santarém, e de toda a região, um evento tão bonito, com um propósito tão importante para sociedade: O incentivo à leitura, à educação e à cultura. Convidamos todos a trazerem suas famílias, suas crianças, para visitarem a festa, adquirirem livros, produtos da nossa feira criativa, assistirem às rodas de conversa, aos shows e a toda a programação".

"A festa está linda, ótima! Já era tempo de ter voltado. A gente precisa desse ambiente de fomento à leitura, cultura, desse material e tudo que ele dispõe. Especialmente como professora, a gente sente falta disso. Eu já aproveitei. Comprei material para os meus alunos, uma Bíblia nova e agora estamos indo aproveitar o show", contou a professora Silvia Moreira.

A programação da noite foi encerrada com a apresentação da Amazônia Jazz Band no palco Multivozes, que encantou o público com clássicos do jazz e grandes sucessos da música paraense, como "Esse rio é minha rua", de Ruy e Paulo André Barata.

Lembrando que no dia 1º de dezembro, à noite, durante a Festa Literária de Santarém, ocorrerá no stand da Secretaria de Cultura do Estado, o lançamento do livro do livro “Temporal de Cima”, do escritor obidense Ademar Ayres do Amaral, com direito a autógrafo, numa parceria com o Instituto Cultural Boanerges Sena.

A Festa Literária tem acesso gratuito, e prossegue até domingo (3), das 9 h às 21 h.

www.obidos.net.br – Informações Agência Pará