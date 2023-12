MRN é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no país

Com foco na mineração sustentável, a empresa ficou entre as 50 melhores indústrias de grande porte do país e a quarta melhor da região Norte.

A última segunda-feira (11) foi de celebração para a Mineração Rio do Norte (MRN). A empresa produtora de bauxita, localizada na região Oeste do Pará, foi eleita uma das 50 melhores indústrias de grande porte para se trabalhar no país, segundo o ranking Great Place To Work (GPTW). Esta é a terceira vez consecutiva que a companhia integra o ranking e reforça o seu compromisso com uma mineração sustentável na Amazônia e a valorização de seus empregados. Além desta conquista, a MRN também foi eleita a quarta melhor empresa para se trabalhar na região Norte.

“Ficamos felizes com este reconhecimento porque temos um compromisso com a Amazônia, os moradores de comunidades quilombolas, ribeirinhos e nossos empregados. Ser percebida como uma das melhores empresas para trabalhar traduz o reconhecimento dos nossos empregados de que a MRN possui um ambiente de trabalho positivo e de que estão alinhados à nossa Cultura”, afirma o gerente-geral de Recursos Humanos da MRN, Leandro Ribeiro.

Leandro também destacou os programas de desenvolvimento da empresa para a melhoria da performance dos empregados e a ampliação de suas competências. “Buscamos a valorização de todos com ações de educação continuada que são fundamentais para manter a nossa credibilidade junto aos profissionais da MRN”, completa.

Empregada da MRN há 25 anos, Sara Bastos é técnica de Operações e viu de perto a transformação da empresa que se consolidou como um dos melhores lugares para trabalhar, valorizando a qualidade de vida dos funcionários. “Ao longo desses anos minha experiência foi muito positiva em relação à oportunidade de crescimento na empresa. Para mim, é sempre muito gratificante saber que estou aqui na MRN. Foi uma oportunidade única, pois estar em uma empresa de grande porte, no meio da Amazônia, e vivenciar tudo que é realizado me enche de orgulho”, destaca.

Inclusão

A MRN também tem investido em ações de diversidade, equidade e inclusão, ao implementar o programa “MRN pra Todos”, que busca o engajamento dos profissionais. Por meio dos Pilares, como Gênero, Raça e Etnia, Gerações, PCDs, LGBTQIAPN+, o projeto fomenta a construção de um ambiente mais inclusivo e plural, demonstrando o compromisso da empresa com a construção de uma cultura organizacional que respeita e valoriza a diversidade.

Sobre a premiação

Desde 1997, a pesquisa Great Place to Work (GPTW) analisa as Melhores Empresas para Trabalhar em 53 países. No Brasil, o levantamento conta com mais de 1.500 companhias participantes, representando mais de 1 milhão de empregados. É uma das pesquisas mais importantes do mercado sobre excelência em ambientes de trabalho.

