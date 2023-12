Hospital Municipal de Santarém retorna funcionamento do Centro Cirúrgico e UTI

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Sotelo (HMS) anunciou a retomada de setores essenciais após uma decisão judicial favorável. O juiz Claytoney Passos Ferreira, da 6ª Vara Civil e Empresarial de Santarém, autorizou a reabertura do centro cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira, 18 de dezembro. Após passarem por reformas abrangentes, que incluíram melhorias na parte elétrica, forro, paredes, piso e teto, essas áreas agora estão prontas para retomar suas operações.

A primeira fase da reabertura, já em vigor, abrange não apenas o centro cirúrgico e a UTI, mas também as salas pré e pós-cirúrgicas, anestésicas e a primeira etapa das enfermarias cirúrgicas. Além disso, o uso do tomógrafo foi liberado, proporcionando diagnósticos precisos aos pacientes.

A segunda etapa da reabertura está programada para 22 de dezembro, com a abertura da ala das enfermarias da clínica cirúrgica. Posteriormente, a ala da enfermaria de clínica médica e a enfermaria pediátrica serão reabertas até o final de janeiro de 2024, seguindo um cronograma cuidadosamente planejado.

Hospital Municipal de Santarém

A presidente do comitê gestor do HMS, Layanna Barbosa, ressalta a importância desse retorno, afirmando que a reabertura das alas permitirá a transferência de procedimentos cirúrgicos emergenciais da sala cirúrgica do HRBA, desafogando as internações. A retomada da UTI também viabilizará a transferência de pacientes da Sala de Estabilização na UPA, liberando novos leitos para casos urgentes na unidade.

A ala de obstetrícia permanece interditada, assim como outras unidades do HMS. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas continua sendo o principal ponto de referência para casos de urgência e emergência, enquanto a prefeitura e órgãos responsáveis trabalham incansavelmente para restaurar totalmente os serviços.

A titular da Semsa, Irlaine Figueira, agradece o apoio das secretarias envolvidas nas obras e destaca o empenho dos profissionais de saúde. O prefeito Nélio Aguiar vê a reabertura como um passo significativo em direção à restauração plena dos serviços de saúde na cidade, destacando o compromisso incansável da administração municipal.

Este retorno gradual, resultado de um planejamento cuidadoso e avaliações técnicas, representa não apenas a recuperação do HMS, mas também o compromisso da administração municipal em assegurar um serviço de saúde de qualidade e excelência para todos os cidadãos de Santarém.

www.obidos.net.bt - Com informações Comunicação/PMS