MRN assume presidência do Conselho de Mineradoras do Mining Hub

A empresa ficará na cadeira ao longo de 2024 acompanhando ações integradas para o crescimento da inovação sustentável do setor no país.

A Mineração Rio do Norte (MRN) assumiu, nesta quarta-feira (13), a presidência do Conselho de Mineradoras do Mining Hub, primeiro hub de inovação aberta do setor de mineração do mundo. A cerimônia contou com a presença de representantes de diversas empresas de mineração e principais fornecedores e startups que buscam a inovação tecnológica.

A presidência será exercida por Gustavo Lage, gestor do escritório de projetos da MRN e representante da empresa no Conselho Diretor do Mining Hub. Ele destacou quais serão as principais ações do grupo ao longo de 2024. “A expectativa, com a participação da MRN, é alavancar inovações na mineração no sentido de visão compartilhada de futuro e desenvolvimento dos colaboradores para as novas. Estes são temas importantes no setor, haja visto as novas demandas não só tecnológicas, impostas pelo mercado, mas também a questão do ESG (Environmental, Social and Governance), que diz respeito ao meio ambiente, à questão social e de governança. Assuntos bastante visados pela sociedade, frente à atual conjuntura do setor e direcionadores globais”, detalha.

O Mining Hub nasceu há 4 anos em função de algumas mineradoras, entre elas a MRN, sentirem a necessidade de uma maior troca de experiência na área da inovação, por meio de programas e ações realizadas de forma conjunta entre as diferentes empresas. A iniciativa possibilitou o surgimento de ideias alinhadas com as novas tecnologias de impacto positivo tanto para as empresas, quanto para as comunidades do entorno. A MRN já tinha seu jeito de inovar, mas hoje, com toda essa explosão de tecnologias e políticas climáticas, a inovação ganhou maior protagonismo nos negócios.

“Nós da MRN, que mineramos de forma sustentável em meio a Amazônia, ao assumirmos a liderança do Mining hub, buscamos não somente a inovação em si e seus benefícios. Buscamos, mesmo sabendo que temos ainda uma grande e desafiadora jornada pela frente, inspirar outras empresas para desenvolver trabalhos semelhantes e fomentar as novas economias sustentáveis e inovadoras”, completou Gustavo.

A MRN participa de alguns programas do Mining Hub que envolvem desde o incentivo a projetos inovadores para o setor e desenvolvidos por startups, bem como a identificação e formação de competências profissionais para o futuro da mineração. Uma dessas importantes iniciativas, lançada no último mês de outubro, é o projeto de descarbonização do setor mineral, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e Mining Hub, que tem a MRN como uma das empresas signatárias. O projeto, sem precedentes no país, busca identificar oportunidades para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e criar um plano diretor para transição energética do setor.

O diretor-presidente da MRN, Guido Germani, participou da cerimônia e celebrou a presidência do Conselho do Mining Hub pela empresa, que possui forte compromisso com a mineração sustentável e a inovação do setor. “Sempre buscamos promover o crescimento da mineração, sem deixar de lado a sustentabilidade. Com isso, criamos um setor mais competitivo e inclusivo. Estamos animados com a oportunidade de liderar o Conselho de Mineradoras do Mining Hub e, junto com os demais players, promover a evolução do setor e criar um futuro mais sustentável para a mineração”, afirmou.

Fonte: Comunicação/MRN