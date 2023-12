Mais de 2 mil cestas de ajuda humanitária chegam às populações ribeirinhas de Óbidos

Em resposta à severa estiagem que assolou a região, a Prefeitura de Óbidos, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, está realizando a entrega de mais de 2 mil cestas básicas a 39 comunidades ribeirinhas. A ação faz parte do conjunto de medidas de emergência após o decreto municipal publicado em outubro de 2023, que reconheceu a situação de desastre, sendo aprovado pelo Governo Estadual e Federal.

A embarcação que transporta as cestas percorre as comunidades ao longo do Rio Amazonas, levando não apenas alimentos, mas também esperança e solidariedade. Em um momento tão desafiador, a iniciativa representa um alívio para as famílias, especialmente diante do baixo nível histórico do Rio Amazonas, dificultando o acesso à água potável em várias localidades.

Moradores expressaram gratidão pela iniciativa. Maria Pimentel, comunitária, enfatizou: "A cesta de alimentos chegou para nós no momento certo, estamos nos aproximando do Natal e vai ser uma grande ajuda mesmo."

Terezinha Viana, da Comunidade Trindade, acrescentou: "A gente agradece muito a defesa civil, o prefeito que nunca deixou de nos ajudar, somos muito gratos mesmo."

O coordenador da Defesa Civil, Jamerson Amaral, informou que entregaram para as comunidades do Parú e Maria Tereza e entrega seguirá para outras comunidades ribeirinhas, incluindo Ilha Grande, Ipaupixuna e Paraná, com a expectativa de concluir as entregas até sexta-feira.

O prefeito Jaime Silva destacou o esforço conjunto para garantir a chegada oportuna da ajuda humanitária: "O Governo Federal e o Governo do Estado reconheceram a situação de emergência do nosso município, e aos poucos essa tão importante ajuda está chegando para a nossa população que tanto sofreu com a seca."

Além dessa iniciativa, o projeto "Mãos que Ajudam", fruto da parceria entre a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Prefeitura de Óbidos, já havia levado mais de 5 mil garrafões de água e cestas básicas às comunidades ribeirinhas no final de novembro, reforçando o compromisso com o auxílio às populações afetadas pela estiagem.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos Ascom/Pmo