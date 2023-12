Governo do Pará entrega complexo Mirante do Trombetas à população de Oriximiná

Em agenda na Região de Integração do Baixo Amazonas, nesta sexta-feira (22), o governador do Estado, Helder Barbalho, entregou para a população de Oriximiná um importante equipamento público, o Mirante do Trombetas. O complexo é uma verdadeira janela para o Rio Trombetas, localizado no ponto mais alto da orla.

Após a entrega, o chefe do executivo estadual percorreu os espaços de convivência e ressaltou a importância da obra e dos investimentos do Estado para o município.

"Feliz de poder está aqui entregando o Mirante do Trombetas, benefícios da produção rural para aqueles que mais precisam nessa região, entregando os acordos de pesca que garantem a preservação dos nossos rios e a produção sustentável para colocar alimento na mesa e a produção garantindo renda aos nossos pescadores e pescadoras, assegurando benefícios habitacionais do programa Sua Casa para contemplar as famílias mais vulneráveis da cidade e com isto assistir com qualidade habitacional aqueles que mais precisam", disse o governador.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), visa proporcionar à população um equipamento público que possa fortalecer o lazer, a cultura, o turismo integrado a um espaço de contemplação e preservação ambiental.

Com aproximadamente 1.760 metros quadrados de área construída, a população terá deck de contemplação para o rio, o acesso na parte superior será feita por escadas e por elevador para Pessoa com Deficiência (PcD). O playground possui escorregadores, gangorras e gira-gira e, para que as crianças não se machuquem, toda a área do parquinho possui uma base de areia grossa.

No paisagismo foram utilizados gramas tipo esmeralda e na área de passeio foi instalado piso intertravado (blokret) no padrão "espinha de peixe". A quadra poliesportiva possui piso em concreto polido e pintado, além de proteção nas laterais. Além disso, foi realizado o serviço para a construção da praça de alimentação, academia, instalações sanitárias, além de espaço descoberto para contemplação, espaço de convivência.

Dona Maria Cléia agradece ao Governo pela obra que garantirá qualidade de vida para os moradores. "Está sendo uma coisa muito legal, muito importante, porque antigamente a gente não via essas coisas, não tínhamos nem pra onde sair para apreciar alguma forma de ter uma diversão porque não tinha um local adequado pra gente. E hoje a gente tem, então acho muito importante essa obra, algo muito bem feito. Agradeço quem está na gerência porque antigamente a gente não tinha. Isso aqui era só um lixão, era só um campinho de futebol", disse a moradora.

Fonte: Agência Pará