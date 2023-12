Missa de Natal reúne comunidade católica na praça da Matriz de Terra Santa

"O povo que andava nas trevas viu uma grande luz... Porque um menino nasceu para nós... será chamado de 'Conselheiro admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz!'" (Isaías,9).

A noite de domingo, 24 de dezembro, foi marcada por uma celebração especial na praça da Matriz de Terra Santa, onde a Paróquia de Santa Isabel se reuniu para comemorar o Natal do Senhor. A Eucaristia, presidida pelo carismático Pároco, Padre Rodrigo Allan, trouxe à comunidade católica momentos de reflexão e união.

O evento teve início com uma representação simbólica do nascimento de Jesus, com o Menino Jesus colocado em uma manjedoura diante do altar. A atmosfera solene foi acentuada pela proclamação do Natal (Kalenda), entoada pelo Padre Rodrigo Allan, que ressoou pelas ruas da Terra Santa.

Ao final da missa, a imagem do Menino Jesus foi levada em procissão até o coreto da praça, onde foi delicadamente colocada em um presépio para a oração coletiva. Esse gesto simbólico destacou a importância do Natal não apenas como um evento religioso, mas como um momento de comunhão e reflexão, fortalecendo os laços espirituais entre os membros da comunidade católica de Terra Santa.

O Natal, além de ser um período de alegria e festividades, revelou-se como uma oportunidade para os fiéis se unirem em oração, solidariedade e amor, seguindo o exemplo do "Conselheiro admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz". Que a luz emanada dessa celebração continue a iluminar os corações e as vidas da comunidade ao longo do próximo ano.

