Pré-Carnapauxis começa no dia 1º de janeiro com os blocos Pai da Pinga e Vai-ou-Raxa

Prefeitura de Óbidos divulgou programação do Pré-Carnapauxis (01/01 a 06/02) e do Carnapauxis 2024 (07/02 a 13/02).

O município de Óbidos, oeste do Pará, já se prepara para o melhor carnaval de rua da Amazônia – o Carnapauxis. Nesta sexta-feira, 29, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Semcult, divulgou a programação para a temporada pré-carnavalesca e carnaval oficial.

“O Carnapauxis 2024 é a nossa maior expressão cultural na atualidade, um evento esperado não somente pela população obidense, mas também, pela população da região que está na ansiedade de viver as emoções dessa linda festa que é considerada o melhor carnaval de rua da Amazônia. O governo municipal está trabalhando para realizar um evento grandioso e inesquecível”, pontuou Luís Carlos Queiróz, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos.

Pré-Carnapauxis 2024

Em Óbidos, todos os domingos, antes do carnaval oficial, acontecem os arrastões dos blocos, que na cidade pauxiara denomina-se pré-Carnapauxis. Outro fato curioso e que é considerado tradição pela população foliã na Terra do Mascarado Fobó, é que no dia 1º de janeiro realiza-se o “primeiro grito” de carnaval. Confira programação completa.

01/01/2024 - Blocos Pai da Pinga e Vai ou Raxa, saída da Praça São Francisco;

07/01/2024 - Blocos Unidos do Umarizal e Serra da Escama, saída da Esquina do Seu Augusto;

14/01/2024 - Bloco Águia Negra, saída: QG do bloco (Cidade Nova);

21/01/2024 - Bloco Xupa Ossos, saída da Praça de Sant’Ana;

28/01/2024 - Bloco Unidos do Morro; saída do QG do bloco (B. Fátima)

04/02/2024 – Bloco das Virgens, saída da Praça Santa Terezinha;

05/02/2024 - Último Pai da Pinga, saída da Praça Santa Terezinha;

06/02/2024 - Festa dos Visitantes, acontecerá na Praça da Cultura

Carnapauxis Oficial 2024

Na cidade obidense, sete blocos oficiais animam os foliões durante a programação oficial, que em 2024 será realizado no período de 07 a 13 de fevereiro, no Fobódromo (Praça da Cultura). Veja programação oficial:

07/02/2024 - Bloco Vai ou Raxa, saída da Praça São Francisco

08/02/2024 - Bloco Unidos do Umarizal, saída da Esquina Seu do Augusto;

09/02/2024 - Bloco Serra da Escama, saída da Tv. Dr. Machado (Prainha);

10/02/2024 - Bloco Águia Negra, saída do QG do Bloco (Cidade Nova);

11/02/2024 - Bloco Xupa Osso, saída da Praça da Sant’Ana;

12/02/2024 - Bloco Unidos do Morro, saída do QG do bloco (B. Fátima)

13/02/2024 - Bloco das Virgens, saída da Praça Santa Terezinha

Venda de camarotes

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as reservas/compras de camarotes já podem ser feitas de forma antecipada. Os interessados devem procurar a sede da Semcult no horário de expediente, na Tv. Ildefonso Guimarães, S/N, Centro, das 8h às 14h.

Marca oficial e credenciamento

O evento onde serão apresentadas as novidades e inovações, bem como, a marca oficial para o Carnapauxis 2024, ocorrerá no dia 26 de janeiro, no estacionamento da Praça da Cultura.

O edital de credenciamento para a cobertura jornalística do evento, será publicado no dia 02 de janeiro de 2024.

Fonte: Comunicação/PMO