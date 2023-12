Semas divulga previsão do tempo para o último fim de semana do ano

O último final de semana do ano iniciará, neste sábado (30), com mau tempo na maior parte do Pará. Haverá chuvas volumosas e baixas temperaturas, principalmente na região Sudoeste. É o que aponta o boletim do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico (NMH) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que divulga a previsão do tempo para todas as regiões do Estado.

No domingo (31), as áreas de instabilidade devem aumentar em grande parte do Estado, principalmente no decorrer da tarde. No entanto, há previsão de chuvas rápidas e isoladas no momento da passagem de ano apenas para a região metropolitana de Belém, litoral e Santarém. Em Marabá, Altamira e Itaituba não há previsão de chuvas no ano novo.

Previsão por Região

Na Região Metropolitana de Belém, no sábado (30) pela manhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas entre o final da manhã e ao longo da tarde. À noite, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva fraca e isolada no início do turno.

No domingo (31), a manhã será de céu parcialmente nublado a nublado e há possibilidade de chuvas isoladas nas primeiras horas da manhã. À tarde, a previsão é de tempo nublado e de chuva. À noite haverá persistência de tempo nublado e possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo da noite e à meia-noite.

Em Belém, a temperatura mínima será de 24ºC/23ºC e máxima de 30ºC/29ºC, umidade relativa do ar variando entre 76/75 e 97%/95%. Vento de fraco a moderado, com predominância de Norte/Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

No sábado pela manhã, tempo nublado a parcialmente nublado. Chuvas isoladas na região. À tarde, céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvas isoladas na região. À noite, céu nublado e com chuvas isoladas.

No domingo pela manhã, poucas nuvens e sem chuva. À tarde, poucas nuvens e chuvas rápidas e isoladas. À noite, poucas nuvens e chuvas isoladas. Em Óbidos, temperaturas do ar com mínima de 25ºC e máxima de 30ºC/28ºC, umidade relativa do ar variando entre 68%/80% e 91%/93%. Vento fraco, com predominância de Sudoeste.

Nordeste do Estado

O sábado pela manhã será de poucas nuvens e sem chuva. A tarde será de céu nublado e chuva na maior parte da região. À noite será de céu parcialmente nublado a nublado e com chuvas isoladas.

No domingo pela manhã, haverá poucas nuvens e sem chuva. A tarde será de céu parcialmente nublado e a previsão é de chuva na maior parte da região. A noite haverá poucas nuvens e não deve chover. Em Maracanã (PÁ), temperaturas com mínima de 25ºC e máxima de 28ºC/29ºC, umidade relativa do ar variando entre 93 e 79%/76%. Vento fraco, com predominância de Nordeste/Norte.

Sudeste do estado

O sábado pela manhã será de poucas nuvens a parcialmente nublado. Possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. À tarde, poucas nuvens a parcialmente nublado. Possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. A noite será de poucas nuvens e sem chuva.

No domingo pela manhã, tempo com poucas nuvens a parcialmente nublado e sem chuva. À tarde, céu nublado e com chuvas isoladas. À noite céu nublado e chuvas isoladas. Em Itupiranga (PA), temperaturas do ar com mínima de 24ºC e máxima de 31ºC, umidade relativa do ar variando entre 73 e 95%. Vento fraco, com predominância de Norte.

Sudoeste do estado

Sábado pela manhã de céu nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas. À tarde, céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvas em grande parte da região. À noite, poucas nuvens e sem previsão de chuva.

No domingo, céu nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas. À tarde, céu nublado e previsão de chuva, com destaque para Itaituba e Jacareacanga. À noite, tempo nublado a parcialmente nublado. Persistência de chuvas volumosas na região de Jacareacanga. Em Trairão, temperaturas do ar com mínima de 24ºC/23ºC e máxima de 29ºC/26ºC, umidade relativa do ar variando entre 72/90 e 98%/100%. Vento fraco, com predominância de Norte.

Marajó

No sábado pela manhã, céu parcialmente nublado e chuvas isoladas. À tarde, céu nublado a parcialmente nublado e aumento das áreas de instabilidade com potencial para tempestades. À noite, poucas nuvens e sem chuva.

No domingo pela manhã, tempo nublado e previsão de temporais em grande parte da região. À tarde, tempo nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvas. À noite, poucas nuvens e sem chuva. Em Breves, temperaturas do ar com mínima de 25ºC/24ºC e máxima de 32ºC/33ºC e umidade relativa do ar variando entre 64/84 e 98%/97%.

Fonte: Agência Pará