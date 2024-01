Praça da Cultura  revive a tradição do Réveillon Popular em Óbidos

Óbidos, PA - O tão aguardado Réveillon popular de Óbidos retornou com grande êxito para marcar a virada de 2023 para 2024. A organização ficou por conta dos Blocos do Carnapauxis, com apoio da Secretaria de Cultura/Prefeitura de Óbidos.

A Praça da Cultura, com o majestoso Belo Quartel como cenário, foi o local escolhido para sediar o evento mais uma vez que reuniu milhares de obidenses e visitantes em uma celebração única. A festividade contou com a participação especial DJ Felipe e da animada Banda Lazer, que garantiram uma noite inesquecível. A alegria e energia contagiante permearam o ambiente até as primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2024.

A parceria entre os Blocos do Carnapauxis e a Prefeitura se mostrou novamente bem-sucedida. Enquanto a administração municipal assumiu a responsabilidade pela infraestrutura do evento, incluindo palco e iluminação, segurança, etc, os Blocos se encarregaram das atrações, organização e da venda de mesas para arrecadar recursos destinados a financiar seus desfiles durante o Carnapauxis.

Lembrando que hoje, dia 1º de janeiro, marca a abertura do Pré Carnapauxis, com destaque para os Blocos Pai da Pinga e Vai ou Raxa. A cidade se prepara para mais momentos de diversão e confraternização ao longo do ano.

A equipe do www.obidos.Net.Br deseja a todos um excelente ano de 2024, repleto de alegrias, realizações e muita festa. Que esta seja apenas a primeira de muitas celebrações que unem a comunidade em Óbidos.

