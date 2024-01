ÓBIDOS: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional toma posse

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (COMSEANS), que é um dos componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), foi empossado no dia 19 de janeiro, em Óbidos. O conselho possui caráter consultivo e constitui-se como espaço de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil para a formulação de diretrizes para políticas e ações na área da segurança alimentar e nutricional.

Óbidos sai na frente na organização do conselho que é um dos equipamentos para integrar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O PAA é um Programa do Governo Federal, aderido pelo prefeito de Óbidos, Jaime Silva, em abril de 2023, para promover o acesso à alimentação de qualidade, e incentivar a agricultura familiar no município obidense.

Imagens Durante a Posse dos Conselheiros

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEMDES), o município conta atualmente com 33 agricultores que fornecem os produtos da produção local para atender a rede socioassistencial do Município de Óbidos, atendendo aproximadamente, 400 famílias em situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade alimentar.

Com objetivo de ampliar o programa e garantir a alimentação saudável na mesa de mais pessoas, no último dia 19/02, a prefeitura cadastrou o município no PAA Quilombola, visando assim, atender mais famílias em situação de insegurança alimentar, bem como fomentar diretamente a agricultura familiar nas comunidades.

O Conselho ficou assim constituído:

Entidades governamentais

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Valdiléia Tavares de Paiva – Titular e Raimundo Elison Santos da Silva, Suplente;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento: Roberto Carlos Romero Pinedo e Jânio de Souza Queiróz;

Secretaria Municipal de Saúde: Claumir Gomes Marinho e Thayla Figueredo de Vasconcelos;

Secretaria Municipal de Educação: Maria Carla dos Santos Moraes e Klycia Tayná Marinho Oliveira;

Entidades não governamentais

Associação das Comunidades Remanescentes dos Negros da Area da Cabeceira- ACORNECABE: Cleuciele Batista dos Santos e Adalto dos Santos Azevedo

Associação dos Remanescentes Quilombolas do Município de Óbidos – ARQMOB: Douglas Sena dos Santos e Karen Leidiane Silveira dos Santos;

Associação Agroextrativista de Pesca e Pescadores Artesanais do Município de Óbidos – ACEPPAMO: Josiele da Silva Oliveira e Gerciane Soares Marinho - Suplente

Pastoral da Criança: Osmar Melo de Souza Júnior e Michele Santos De Sousa - Suplente

Associação das Pessoas com Deficiência de Óbidos – APDO: Idenilce Silva dos Santos e Idelmanda Silva Nascimento;

Cooperativa Mista Nova Aliança – COOPRAN: José Eliene da Silva Moreira e Adalberto Rodrigues Moreira;

Associação das Mulheres Trabalhadoras do Município de Óbidos – AMTMO: Erica Amorim Santarém e Rosenilda Félix dos Santos - Suplente

Associação dos Amigos do Menino Jesus – AAMJ: Fransoise da Silva Batista e Maria das Graças Farias Pinheiro.

www.obidos.net.br - Informações Ascom/Pmo