Alcoa recebe selo Top Employer Brasil pela segunda vez consecutiva

Empresa se destaca como uma das melhores empregadoras do Brasil por excelência em práticas em gestão de pessoas, com foco em diversidade e inclusão

A Alcoa, referência mundial na produção de alumínio, conquista pelo segundo ano consecutivo o certificado Top Employer Brasil 2024, conferido às empresas que alcançam excelência em boas práticas de recursos humanos. Neste ano, a companhia é uma das 71 reconhecidas no Brasil, entre 2.300 empresas certificadas em 122 países, ficando acima da média na pesquisa principalmente por conta dos seus programas de contratação e aceleração de carreira, com destaque em três pilares: Diversidade, Equidade e Inclusão; Propósito e Valores; e Carreira. O anúncio dos ganhadores foi realizado nesta quinta-feira, 18 de janeiro, em cerimônia virtual realizada pelo Top Employers Institute.

Este resultado é sustentado por iniciativas que já somam mais de 20 anos de história, como a criação do grupo de inclusão AWN (sigla em inglês para Rede de Mulheres da Alcoa), focado em aumentar a equidade de gênero, além de programas de aceleração de carreira para diferentes públicos sub-representados que, apenas em 2023, formaram 68 pessoas. A empresa também investe em recrutamento afirmativo e prioriza a contratação de talentos regionais nos estados onde atua (Pará, Maranhão e Minas Gerais), inclusive em seus programas de entrada. No ano passado, entre as contratações realizadas a partir destes programas, 75% são profissionais das regiões Norte e Nordeste do país, 59% mulheres, 66% pessoas pretas e pardas, 15% LGBTQIAPN+ e 6% de pessoas com deficiência.

Segundo André Rolim, Diretor de Relações Humanas da Alcoa, uma das estratégias da empresa para avançar ainda mais em diversidade e inclusão é o estabelecimento de metas de contratação associadas à ocupação de posições estratégicas. Para se ter uma ideia, 34% de mulheres já estão em cargos de liderança, mas o objetivo é chegar a 50% até 2030.

“Essa conquista reflete a consistência das nossas ações, que seguem padrões globais de excelência, e ainda reforça o nosso compromisso intencional e inabalável de cuidar das nossas pessoas, promovendo ambientes cada vez mais plurais, seguros e inclusivos. Estamos comprometidos em realmente fazer a diferença e essa certificação assegura que estamos no caminho certo”, afirma.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de fevereiro, das 19h às 22h, em São Paulo.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com integridade”, “Trabalhar com excelência”, “Cuidar das pessoas” e “Liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Sobre o Top Employers Institute

Com mais de 30 anos de atuação, o Top Employers Institute é autoridade global na certificação de excelência em gestão de pessoas. A instituição já certificou mais de 2.300 organizações em 121 países e regiões, impactando positivamente a vida de mais de 12 milhões de colaboradores ao redor do mundo. O seu programa de certificação se baseia em um inventário das melhores práticas em recursos humanos, apoiado em evidências e auditado de forma independente. Desenvolvida a partir de uma metodologia global, a pesquisa cobre seis dimensões de RH divididas em diferentes tópicos, como Marca Empregadora, Aquisição de Talentos, Desenvolvimento de Carreira, Bem-Estar, Engajamento e Sustentabilidade.

FONTE: Comunicação/Alcoa