Projeto valoriza e incentiva o desenvolvimento comunitário em Juruti, no Pará

Comunidades do município de Juruti, no oeste do Pará, estão recebendo mais uma etapa do projeto "Mbaraete". A iniciativa, que significa “fortalecer-se em comunidade”, tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento comunitário, sendo realizado pelo FICAS, com apoio da Alcoa e do Instituto Alcoa. Ao todo, 17 comunidades serão contempladas: Café Torrado, Santa Cruz, Cruzeiro, Lago Preto, Prudente, Monte Sinai, Pompom, Santa Terezinha, Nova Galileia, Nova Esperança, Lago Verde, Jauari, São Pedro, Capiranga, Santo Hilário, Pau D'arco e Surval.

Serão cinco momentos presenciais em cada localidade e a primeira rodada de encontros já aconteceu em novembro com apresentação do projeto, identificação de potencialidades, sonhos e desafios dos territórios; A segunda está em andamento até o fim de janeiro.

Tabata Tesser, que faz parte da equipe do FICAS, que está visitando as comunidades, destaca a importância do fortalecimento das muitas lideranças e do empenho de todos em participar das oficinas. “Foi um encontro super aconchegante e foi um momento para gente olhar para as potências e para os desafios da comunidade. Falamos sobre a importância da associação comunitária e da governança da associação”.

Uma dessas localidades é Santa Cruz, que fica na região do Paraná de Dona Rosa. A Associação de moradores existe há cerca de 15 anos e entre as maiores dificuldades encontradas pelas lideranças tem sido o apoio técnico para a elaboração e execução de projetos. Para Izael Ferreira, um dos comunitários, o Mbaraeté é a oportunidade para suprir essa carência. A Agricultura foi o setor apontando pelos comunitários como a principal atividade econômica da região que está em busca de alternativas sustentáveis.

“É um projeto inédito e nunca tivemos acesso a esse conhecimento sobre associações, de uma maneira geral. Sempre temos reuniões com parceiros e o poder público, onde surgem ideias, mas o Projeto Mbaraete tem sido ainda mais valioso. A agricultura é a atividade que a maioria das famílias se identifica e queremos fortalecê-la de maneira sustentável e aos poucos a gente vai se encaixando e tudo vai dar certo”, ressalta Izael.

Etapa Projeto "Mbaraete". Foto: Alcoa

A ausência de escolas nas proximidades, longas distâncias e as dificuldades no transporte entre o centro urbano e a comunidade foram outras demandas levantadas pelas 14 famílias que residem ali. Até mesmo a reforma da igreja local entrou em pauta. Eliane Sousa, que participou da oficina, elogiou a iniciativa. “Para as coisas melhorarem é necessária a união de todos e ficamos na expectativa de alcançar melhorias através dos projetos. Acredito que iniciativas como esta podem nos ajudar a nos organizar para corrermos em busca daquilo que a comunidade precisa”, conclui.

Sobre o FICAS

É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1997 por um grupo de profissionais, movidos pelo desejo de compartilhar os conhecimentos adquiridos no âmbito acadêmico com pessoas que pudessem se beneficiar desses conhecimentos. Sua principal diretriz é desenvolver pesquisas, conteúdos e metodologias inovadoras, replicáveis e construídas de forma participativa.

O FICAS acredita que as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental e estratégico nas transformações sociais e, por conta disso, investe continuamente em seu fortalecimento por meio de programas e ações de formação e articulação. Desde sua fundação, a organização fortaleceu mais de 700 organizações, na gestão e/ou na atividade-fim, em 20 estados brasileiros. Neste tempo, mais de 20 mil gestores/as e educadores/as estiveram envolvidos nas formações do FICAS.

Com sede em São Paulo e um Núcleo Nordeste, a organização tem procurado atender as demandas em todas as regiões do país. Um ponto de destaque de sua trajetória foi a atuação, no ano de 2007, no fortalecimento de organizações de Moçambique.

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado no Brasil em 1990, o Instituto Alcoa é uma entidade empresarial sem fins lucrativos que tem como propósito transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. A atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sempre com respeito e valorização da diversidade, as ações desenvolvidas ou apoiadas têm como premissas a educação e a geração de trabalho e renda; além de incentivar a participação social e o diálogo como forma de mobilização para o engajamento.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua.

No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

FONTE: Comunicação/Alcoa