Óbidos fortalece laços com agroextrativistas da Flota Estadual Trombetas

Iniciando esta semana, no dia 29 de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) de Óbidos teve um encontro fundamental com representantes da Associação ACAJE, Ideflor-BIO (representado por Ronaldison Farias), e a Colônia de Pescadores Z-19, tendo como destaque o Presidente Emerson Canto. O objetivo principal dessa reunião foi estabelecer ações de parceria que contribuam para fortalecer a organização dos agroextrativistas da comunidade de Jamaracuru e Região, que desempenham um papel crucial na conservação e manejo sustentável da biodiversidade da Flota Estadual Trombetas.

A Flota Estadual Trombetas é uma região rica em biodiversidade amazônica, e os agroextrativistas desempenham um papel vital como guardiões da floresta. Além de conter recursos valiosos para a bioeconomia amazônica, a floresta oferece serviços ambientais essenciais para a humanidade. Reconhecer e apoiar esses agentes na conservação da sociodiversidade e dos recursos naturais é crucial para o equilíbrio ambiental e o bem-estar das comunidades locais.

A parceria entre a SEMAB, Associação ACAJE, Ideflor-BIO e Colônia de Pescadores Z-19 visa não apenas reconhecer a importância dos agroextrativistas, mas também promover a inclusão da sociodiversidade amazônida nas políticas públicas municipais. A Prefeitura de Óbidos, junto com os órgãos parceiros SEMA e SEMAB, compreende a necessidade de qualificar a organização dessas comunidades e desenvolver práticas sustentáveis de geração de renda para as famílias agroextrativistas do município.

Essa iniciativa demonstra o compromisso das autoridades locais com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. A colaboração entre a administração municipal e as organizações locais destaca a importância de unir esforços para promover práticas que beneficiem tanto o meio ambiente quanto as comunidades envolvidas. A expectativa é que essas parcerias contribuam significativamente para a construção de um futuro mais sustentável e equitativo para Óbidos e suas preciosas áreas naturais.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6683-obidos-fortalece-lacos-com-agroextrativistas-da-flota-estadual-trombetas#sigProId85a0a1767e View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br