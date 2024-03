ÓBIDOS: Comunidades do PAE Costa Fronteira são beneficiadas com o projeto ‘TRE Ribeirinho’

A ação é resultado da assinatura de um Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Óbidos, e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TREPA).

Com objetivo de levar os serviços da Justiça Eleitoral para as comunidades ribeirinhas e locais de difícil acesso no município de Óbidos, o projeto “TRE Ribeirinho” realizou atendimentos na Comunidade Vila Vieira, localizada na região de várzea do município.

A ação do domingo, 03, beneficiou moradores de pelo menos 7 comunidades do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Costa Fronteira, moradores das comunidades São Raimundo, Vila Barbosa, Santa Rita, Vila Vieira, Vila Poranga, Ipaupixuna e São Jorge, que tiveram a oportunidade de regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral sem precisar se deslocar para a sede.

De acordo com o coordenador do “TRE Ribeirinho” no oeste do Pará, Márcio Mendonça, o projeto foi retomado em fevereiro e já percorreu outras três cidades da região antes de chegar a Óbidos.

“Retomamos agora em fevereiro. Começamos em Faro, passamos por Terra Santa e Oriximiná e agora em Óbidos realizando os atendimentos aos eleitores da região de Vila Vieira. Ainda em Óbidos estaremos realizando no período de 4 a 6 de março os atendimentos aos eleitores do Distrito do Flexal e região, levando os serviços da Justiça Eleitoral para que os cidadãos possam desempenhar suas necessidades, no caso o exercício do voto”, esclareceu.

O projeto é resultado da assinatura de um Termo de Cooperação entre a Prefeitura de Óbidos, e o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TREPA), que está beneficiando as famílias ribeirinhas, como é o caso da pescadora Jociele Rodrigues, que aproveitou para regularizar o cadastro eleitoral.

“Aqui na comunidade [Vila Vieira] fica mais fácil pra gente esse acesso, do que irmos na cidade e ainda ter que pagar passagens para chegar até ao cartório eleitoral. E para uma família de dois ou três esse gasto é maior. O serviço chegando até nós é muito fácil e as pessoas tem que aproveitar essa oportunidade”, disse a pescadora.

Entre os serviços disponibilizados pela equipe do “TRE Ribeirinho” estão a emissão da 1ª e 2ª via do Título Eleitoral, biometria, mudança de domicílio, declarações, certidões e outros.

Agenda

Nos dias 04, 05 e 06 de março o projeto vai realizar atendimentos no Distrito do Flexal e comunidade adjacentes. A equipe atende de 8h às 17h na Arena Independente.

“O cadastro eleitoral, hoje, é usado pelos órgãos, principalmente a União, no que se refere à biometria, Cadastro Único, Conta Gov, então é importante as pessoas terem o seu cadastramento biométrico e estarem em dia com a Justiça Eleitoral”, enfatizou Márcio.

Fonte: Comunicação/PMO - Por Marcos Cantuário