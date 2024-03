Confira a programação do “Mês da Mulher” em Óbidos

Em Óbidos, no oeste do Pará, a Prefeitura anunciou a programação do "Mês da Mulher" em uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira, dia 04. O evento incluirá uma variedade de atividades, como práticas esportivas, palestras sobre autoestima, cuidados com a saúde física e mental, entre outras iniciativas.

A primeira-dama, Alice Silva, a secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, e representantes da saúde e da Associação Comercial e Empresarial de Óbidos estiveram presentes no lançamento.

Destacando-se na programação está o III Fórum de Mulheres do Baixo Amazonas, que busca valorizar e fortalecer as lutas femininas. O evento será sediado em Óbidos, integrando as atividades oficiais.

Além do apoio das secretarias municipais, a Associação Comercial e Empresarial de Óbidos também está engajada na realização das atividades do mês das mulheres.

