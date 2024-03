Em Óbidos, alunos da rede municipal participam de roda de conversa sobre Turismo

A iniciativa visa promover reflexões acerca da preservação patrimonial e da memória histórica do município.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), está promovendo uma roda de conversa com alunos da rede municipal de ensino.

Nesta quinta-feira, 7, um grupo de alunos da Escola Municipal Felipe Patroni participou da atividade que tem como objetivo, abordar um dos temas de grande importância para o município, o turismo. A aula na Casa de Cultura é conduzida pela turismóloga Wilma Lúcia Silva que, por meio de uma roda de conversa temática, busca promover reflexões acerca da preservação patrimonial e da memória histórica obidense.

“Estamos recebendo os alunos da escola Felipe Patroni para uma roda de conversa sobre a história do antigo Quartel General Gurjão, onde vamos falar sobre a importância desse prédio para a historicidade do município”, enfatizou a turismóloga da Semcult.

A abordagem foi direcionada também para as questões de conservação e preservação do patrimônio histórico local, bem como sobre a importância do tombamento desses bens para a continuidade da história para a atual e futuras gerações.

“A cidade de Óbidos tem uma história rica e culturalmente muito linda, seus filhos preservam e detém um amor incondicional por ela. É fundamental promovermos reflexões que permeiam esses aspectos históricos e culturais da nossa sociedade, preservando, valorizando e evidenciando as memórias do nosso povo”, ressaltou Luiz Carlos Queiroz, secretário de Cultura e Turismo.

Sobre Óbidos

Óbidos é uma pacata e bela cidade na Amazônia brasileira, localizada no Oeste do Pará, com 326 anos de história que esteve sempre ligada à sua importante posição geográfica. A cidade encontra-se na margem mais estreita do Rio Amazonas. Os seus vastos exemplos de arquitetura colonial, fazem de Óbidos “uma das mais portuguesas cidades do Estado do Pará”, sem deixar de lado suas belezas naturais e suas riquezas multiculturais.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário