Novo livro de Ademar Amaral, "NO RITMO DA FESTA", faz uma viagem à Óbidos dos anos 60

O renomado escritor obidense Ademar Ayres do Amaral está prestes a lançar seu mais recente livro, intitulado "NO RITMO DA FESTA (Ou mais…)". Com pré-lançamento programado para Belém do Pará e o lançamento oficial para julho em Óbidos, as expectativas em torno desta obra estão cada vez mais altas.

A trama de "NO RITMO DA FESTA" se desenrola em uma festa memorável realizada na Assembleia Recreativa Pauxis - ARP, na década de 60, ao som da Orquestra de Alberto Mota, a mais famosa de Belém, à época, com grande penetração no Nordeste, principalmente em Fortaleza. Em uma conversa exclusiva, Ademar compartilhou conosco um pequeno vislumbre do enredo, revelando que a festa foi uma iniciativa para arrecadar fundos para a construção de uma ala na Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Figuras proeminentes da comunidade, como o Dr. Grijalva Barros, Flanemil Loureiro e Isaac Hamoy que era o presidente da ARP, desempenharam papéis importantes na organização deste evento que ficou marcado na história da cidade.

Ademar fez um breve histórico sobre a sua obra, comentando: "O livro se resume a uma festa que aconteceu na Assembleia Recreativa Pauxis - ARP em 1960, que foi uma iniciativa para se construir uma outra ala da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. A história de ficção foi criada em torno dessa festa, relembra os antigos costumes da sociedade obidense daquela época e mostra a importância que essa memorável festa teve para a cidade de Óbidos. Foi criado alguns personagens para o enredo do livro."

"Acho que os obidenses e as pessoas que gostam da boa leitura vão gostar do livro, pois eu procurei fazer o trabalho como eu gosto", acrescentou o autor.

Com edição pela Paka Tatu, o romance é prefaciado por Paulo Maués e conta com a apresentaçãodo livro feita pelo escritor obidense Célio Simões, o qual promete uma leitura envolvente e repleta de nostalgia para os fãs da literatura e da história local.

