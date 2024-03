ÓBIDOS: O novo espaço José Cornélio e a Central do Empreendedor foram entregues à população.

No evento foram realizadas homenagens alusivas ao Dia Internacional da Mulher e entrega de certificados.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizou na manhã desta sexta-feira, 08, a apresentação do novo espaço José Cornélio e da Central do Empreendedor, no bairro de Santa Terezinha.

Durante o evento, que contou com a presença do Prefeito Jaime Silva; da primeira-dama Alice Silva; da secretária da Semdes, Aldanete Farias e demais convidados, foram realizadas homenagens para as mulheres presentes que são atendidas pelos projetos sociais da Semdes.

O novo equipamento, totalmente revitalizado, possui grande importância para a população e vai auxiliar no desenvolvimento do município como instrumento de acesso ao emprego, formação e geração de renda por meio do Sine e Sebrae.

“O espaço José Cornélio está agregando vários serviços, entre eles a Central do Empreendedor, que tem serviços como o Sine e o Sebrae, e vai estar recebendo homens e mulheres que tem a intenção de ter acesso ao mercado de trabalho, seja por meio de empresas privadas ou através de cursos de formação”, pontuou Aldanete Farias, secretária da Semdes.

No espaço também irão funcionar serviços ligados ao CRAS, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que desenvolve atividades voltadas para os idosos.

Na ocasião, foi realizada a entrega de certificados de cursos anteriores proporcionados ao público feminino e demais participantes, de Manipulação de Alimentos; Beneficiamento de Pescado; e Processamento de Conservas, Vegetais, Compotas e Frutas Cristalizadas e Desidratadas. Os cursos foram ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e "Sebrae Delas", projeto voltado ao fortalecimento da mulher empreendedora na sociedade.

A programação finalizou com um café da manhã especial e homenagens pela passagem do Dia Internacional da Mulher, à todas as mulheres servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social.

O Prefeito Jaime Silva destacou a importância da presença feminina nos espaços sociais.

“Esse é um momento para chamar a atenção da sociedade para a importância da mulher em todos os seguimentos. No nosso governo, trabalhamos com mulheres e homens ocupando cargos de liderança. Eu tenho certeza que é por isso que o nosso trabalho vem dando certo. E a sociedade reconhecendo o papel de destaque da mulher, certamente teremos mais valorização, conquistas e a promoção da igualdade”, enfatizou o prefeito Jaime Silva.

Mês da Mulher

A programação do mês da mulher em Óbidos segue nesta sexta-feira, 08, com os seguintes eventos:

18h – Caminhada / Saída da Praça da Orla até à Praça da Cultura.

19h - Aulão de Dança / Instrutor: Prof. Patrik Siqueira.

20h - Programação cultural / Grupo de carimbó da SEMDES / Escolha de mulheres para uma transformação / Depoimento das empreendedoras / Desfile de moda.

Local: Estacionamento da Praça Frei Rogério.

FONTE: Comunicação/Pmo - Por: Marcos Cantuário