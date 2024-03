ÓBIDOS: Prefeitura firma acordo para levar Assistência Técnica à PAE Três Ilhas

Na quinta-feira (07/03), A Associação do Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE Três Ilhas, na comunidade Ilha do Carmo, região de várzea do município de Óbidos, firmou um acordo de prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB).

A iniciativa visa atender às unidades familiares da Associação com serviços gratuitos e de qualidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar na região.

CAF: ferramenta essencial para acessar benefícios

Para ter acesso aos serviços de ATER, as unidades familiares da associação precisam se documentar com o Cadastro do Agricultor Familiar (CAF). Este instrumento é essencial para que os agricultores possam acessar diversos benefícios e ajudas proporcionados pelas políticas públicas, como:

Créditos de fomento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), direcionados pelo INCRA;

Crédito PRONAF dos bancos;

Programas de incentivo à produção;

Capacitações e cursos técnicos.

Ressaltando que os dois primeiros itens, exigem projetos desenvolvidos por agentes técnicos habilitados de ATER como requisito para esse acesso.

Compromisso

A assinatura do acordo demonstra o compromisso em fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida das famílias no meio rural. Através da ATER, os agricultores receberão suporte técnico para:

Elaborar projetos produtivos;

Aprimorar suas técnicas de produção;

Diversificar suas culturas;

Acessar novos mercados;

Aumentar sua renda.

A iniciativa também contribui para a geração de emprego e renda na comunidade, além de promover a qualificação social dos agricultores. Novas parcerias estão abertas com outras comunidades e associações rurais do município para levar a Assistência Técnica e Extensão Rural a todas as regiões.

A presidente da Associação do PAE Três Ilhas, Josiane Amaral, celebrou a assinatura do acordo, destacando a importância da parceria, uma vez que a Assistência Técnica vai ajudar a melhorar a produção, com a possibilidade do aumento de renda dos comunitários.

