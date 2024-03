Óbidos recebe profissionais da campanha "Março Azul" de prevenção ao câncer colorretal

No cenário desafiador da saúde pública, Óbidos, município amazônico, recebeu na tarde deste sábado, 9 de março, mais de 40 profissionais da saúde que desembarcaram em Óbidos para participar do mutirão de atendimentos da 3ª fase da campanha "Março Azul". O objetivo da iniciativa é a prevenção ao câncer colorretal. Médicos, equipes de apoio, técnicos e outros profissionais vindos de diferentes estados brasileiros estão presentes.

Com o objetivo de oferecer atendimento especializado e acesso a exames preventivos, a campanha busca conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce do câncer colorretal, uma das principais causas de mortalidade por câncer no país. Médicos, enfermeiros, técnicos e equipes de apoio estão mobilizados para garantir que mais de 400 pacientes tenham acesso a consultas e exames essenciais para a identificação precoce da doença.

A escolha de Óbidos como município representante da região amazônica nesse programa é um reconhecimento da importância de levar saúde e prevenção a todas as partes do país, especialmente em áreas remotas onde o acesso aos serviços de saúde pode ser limitado. Além disso, a parceria entre o Governo Federal e a prefeitura local demonstra o compromisso conjunto em promover a saúde e o bem-estar da população.

A participação ativa da comunidade também é fundamental para o sucesso da campanha. A conscientização sobre a importância dos exames preventivos, aliada à busca por hábitos saudáveis de vida, contribui significativamente para a redução do impacto do câncer colorretal na população.

Diante desse contexto, a chegada dos profissionais de saúde em Óbidos representa não apenas uma oportunidade de atendimento para centenas de pacientes, mas também um momento de mobilização e união em prol da saúde pública e da prevenção do câncer colorretal.

